V prvem krogu predsedniških volitev bi največ glasov, 31,7 odstotka (v prvi meritvi 28,2 odstotka), prejel Anže Logar, kaže anketa, ki jo je za časnik Dnevnik izvedla agencija Ninamedia. Sledi mu Nataša Pirc Musar z 19,8 odstotka glasov (v prvi meritvi 23,6 odstotka), tik za njo pa je Milan Brglez, ki bi ga podprlo 18,6 (v prvi meritvi 18,9 odstotka) vprašanih.

Na četrto mesto bi se uvrstil Janez Cigler Kralj s 3,6-odstotno podporo, sledi mu Sabina Senčar s 3,3-odstotno podporo, Vladimir Prebilič bi dobil 3,1 odstotka podpore, najmanj glasov volivcev pa bi prejel Miha Kordiš, in sicer 2,2 odstotka.

Logar absolutni zmagovalec tudi v drugem krogu

Anže Logar bi tudi v drugem krogu premagal oba protikandidata, kaže raziskava Dnevnika.

Če bi se v drugi krog uvrstila Logar in Brglez, bi Logarja podprlo 50,2 odstotka vprašanih, Brgleza pa 40,5 odstotka. Če bi se v drugi krog uvrstila Logar in Pirc Musarjeva, bi Logarja podprlo 49,2 odstotka volivcev, Pirc Musarjevo pa 45,1 odstotka volivcev.

Gre za drugo anketo Ninamedie za Dnevnik, v katero je vključenih sedem uradnih predsedniških kandidatov. Raziskavo je Ninamedia izvedla med 10. in 13. oktobrom, anketirali so tisoč ljudi. Pred analizo so bili podatki uteženi po starosti in izobrazbi, tako da so sociodemografsko strukturo vzorca približali strukturi ciljne populacije, s čimer so zagotovili večjo reprezentativnost vzorca.

Tudi po raziskavi Parsifala Logar z največjo podporo

Raziskava Nove24TV, ki jo je opravil Parsifal, prav tako kaže, da bi predsednik države postal Anže Logar. V primerjavi z Dnevnikovo raziskavo bi v prvem krogu sicer dobil nekoliko manj podpore (27,1 odstotka), sledi mu Nataša Pirc Musar z 19,9 odstotka, medtem ko je Milan Brglez precej zadaj, dobil bi 10,7-odstotno podporo volivcev.

Sledijo Sabina Senčar (4,8 odstotka), Janez Cigler Kralj (4 odstotke), Vladimir Prebilič (3,2 odstotka) in Miha Kordiš (2,9 odstotka).

V drugem krogu predsedniških volitev bi Anže Logar dobil 41,3 odstotka glasov, Milan Brglez pa 33,6 odstotka. Če bi se v drugi krog uvrstila Logar in Pirc Musarjeva, bi Logar dobil 39,6 odstotka glasov, Pirc Musarjeva pa 37,3 odstotka glasov.