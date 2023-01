Ali to pomeni začetek konca ene najbolje plačanih športnic?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo je javnost presenetila novica, da na letošnjem teniškem OP Avstralije ne bo Naomi Osaka, ene najboljših teniških igralk. Ob tem so se takoj začeli namigi, ali se bo sploh še kdaj vrnila v profesionalni tenis, saj se očitno znajde tudi na drugih področjih. Ne pozabimo, da je imela Osaka kar nekaj psiholoških težav.

Naomi Osaka v zadnjem času ni dosegala odmevnih rezultatov. Foto: Guliverimage

Organizatorji OP Avstralije, prvega letošnjega teniškega turnirja za grand slam, so potrdili, da dvakratne zmagovalke tega turnirja (2019, 2021) letos ne bo v Melbournu. "Pogrešali jo bomo," so na družbenih omrežjih zapisali avstralski organizatorji.

Petindvajsetletna športnica pa pada tudi po svetovni lestvici WTA. Zdrsnila je na 47. mesto, saj ni igrala vse od lanskega septembra, ko je odpovedala dvoboj v drugem krogu turnirja v Tokiu. Pravzaprav je njena rezultatska tabela precej osiromašena. Dvoboj je nazadnje dobila lani avgusta na turnirju v San Joseju. Zelo žalostno podobo je pokazala na lanskem OP ZDA. Na turnirju, kjer dvakrat slavila, se je poslovila že v prvem krogu, turnir pa je nazadnje osvojila leta 2021, in sicer OP Avstralije.

Zelo dobro se znajde v poslovnih vodah

Videti je, da se je Osaka zelo dobro znašla v poslovnih vodah, zato se že nekaj časa govori, da bi Japonka lahko teniški lopar postavila v kot. Njena agencija Evolve sodeluje z vrsto teniških talentov, v začetku tega leta pa je agencija podpisala tudi z drugo igralko sveta Ons Jabuer. Osaka naj bi se tunizijski igralki pridružila tudi na igrišču.

Japonka je v svoji karieri osvojila štiri turnirje za grand slam. Foto: Guliverimage

Ena prvih igralk, ki je odkrito spregovorila o duševnih stiskah

Spomnimo, da je štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam nenavadno zapustila OP Francije in šokirala svetovno športno javnost. Takrat je bila na udaru kritik, kmalu za tem pa je priznala, da se je vse od leta 2018 borila z depresijo.

Po tistem se je zdelo, da so se zanjo prave težave šele začele. Od takrat namreč ni več osvojila nobenega turnirja. Letošnji umik z OP Avstralije pa je morda znak, da se ne bo več vrnila na igrišča.

Naomi Osaka je pred časom spregovorila o svojih psiholoških težavah, zaradi katerih se je za nekaj časa umaknila s teniških igrišč. Foto: Gulliver/Getty Images

Pred kratkim je v intervjuju za ABC dejala, da je po umiku z OP Francije leta 2021 potrebovala nekaj časa zase, da se je lahko umirila.

"Zdelo se mi je, da sem to potrebovala, ampak mi je bilo v tistem trenutku nerodno. Kot športniku ti rečejo, da moraš biti močan in vse prenesti. Ampak mislim, da sem se naučila, da prilagodiš občutke, ki jih imaš v tistem trenutku, in se lahko vrneš še močnejši."

"Menim, da sem zelo radovedna oseba, zelo sem hvaležna, da so mi bile dane vse poti za raziskovanje. Zato se zagotovo veselim, da lahko delam še veliko drugih stvari. Vseeno sem teniška igralka. Če dolgo časa ne igram tenisa, ga začnem pogrešati," je še pred mesecem povedala nekdaj prva igralka sveta.

Najbolje plačana teniška igralka

Naomi Osaka je pri svojem teniškem vzponu veljala za prihodnost svetovnega tenisa, saj je je v štirih letih zmagala na štirih turnirjih za grand slam (OP ZDA 2018, 2020; OP Avstralije 2019, 2021). Naomi Osaka je ena najbolje plačanih športnic na svetu, med teniškimi igralkami pa je najbolje plačana. Lani je s sponzorskimi pogodbami zaslužila okrog 55 milijonov evrov.

Preberite še: