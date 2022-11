"Ne smeš reči, da si utrujen. Potem izpadeš šibak."

"Kazati moraš, da si močan. A mi nismo stroji, smo le ljudje," je na novinarski konferenci v Tokiu o zahtevnosti službe profesionalnega tenisača govoril Roger Federer. Zmagovalec 20 grand slamov je igral do svojega 40. leta. Pravi, da ima naporen urnik tekmovanj posledice na zdravje tenisačev, tudi na mentalno.

Naomi Osaka Foto: Guliverimage "Na teniški turneji je težko. Potovanja, treningi, 'jetlag'. Nihče ne sme reči, da je utrujen. Potem izpadeš šibak. In zato tenisači včasih končajo tudi s psihološkimi težavami." O teh sta denimo v zadnjem obdobju javno spregovorila Naomi Osaka in Nick Kyrgios.

Ash Barty pa je letos šokirala teniški svet, ko je stara 25 let sklenila profesionalno kariero. In to le dva meseca po osvojenem OP Avstralije. "Ko se tenisači upokojijo pri mladih letih, to popolnoma razumem. Takrat mi je res hudo, saj bi lahko še marsikaj dosegli," meni Federer, ki je sam na najvišji ravni igral skor četrt stoletja.

Roger Federer Foto: Guliver Image Na samo psiho igralcev pa vpliva tudi strog protidopinški režim, še dodaja nekdanji švicarski teniški as. "Vsak dan moramo izpolnjevati dopinške obrazce. Za določeno uro moraš napisati, kje točno boš. In tako imaš ves čas v glavi, da lahko kadarkoli pridejo. Sam se tega niti nisem zavedal. Ko pa končaš kariero, dojameš, kolikšnega bremena si se znebil."