Na obrambnem ministrstvu sprejem predsednice republike in poveljnice obrambnih sil z vojaškimi častmi

Pirc Musarjeva se bo seznanila z organizacijo, nalogami in področji dela obrambne politike, obiskala pa bo tudi generalštab SV. Foto: Ana Kovač

Predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc Musar bo danes obiskala ministrstvo za obrambo. Tam jo bo z vojaškimi častmi pozdravila garda Slovenske vojske (SV), sprejela pa jo bosta obrambni minister Marjan Šarec in načelnik Generalštaba SV Robert Glavaš.

Predsednica republike se bo najprej seznanila z organizacijo, ključnimi nalogami in vsebinskimi področji dela obrambne politike, obrambnih zadev, obveščevalno-varnostne dejavnosti, zaščite in reševanja ter vojaške dediščine, pa tudi z delovanjem nacionalnega centra za krizno upravljanje in pogoji za delo v vojni ali izrednem stanju.

Seznanili jo bodo ključnimi aktivnostmi vojske

V drugem delu obiska bo obiskala generalštab SV, kjer bodo vrhovno poveljnico obrambnih sil seznanili z organizacijo in ključnimi aktivnostmi vojske, nato pa se bo preko videokonference pogovorila z njenimi pripadniki na mednarodnih operacijah in misijah.

Po zaključku obiska bosta Pirc Musarjeva in Šarec podala skupno izjavo za javnost.