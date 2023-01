Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prireditev, ki je leta 2021 zaradi covid-19 odpadla in so jo lani omejevali epidemiološki ukrepi, je tokrat znova potekala v polnem obsegu.

Ob 81. obletnici dražgoške bitke se je opoldne v Dražgošah začela osrednja spominska slovesnost. Zbrane je nagovoril slavnostni govornik poslanec Gibanja Svoboda Borut Sajovic. Slovesnosti so se udeležili tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ministrica za kulturo Asta Vrečko in minister za delo Luka Mesec. Pirc Musarjeva je na spomenik žrtev dražgoške bitke položila venec.

Slavnostni govornik ob 81. obletnici dražgoške bitke, predsednik poslanske skupine Gibanje Svoboda Borut Sajovic je v svojem govoru izpostavil, da bi brez odpora danes tukaj govorili nemško. Vaščanom se je opravičil za vse krivice, ki so se jim zgodile po vojni.

"Dražgoše so danes verjetno postale edini kraj v vsej zgodovini sveta, kjer se krivdo za zločine okupatorjevih sil nalaga napadenim branilcem. Kadar je obstoj naroda ogrožen, je odpor z vsemi sredstvi nujen. Brez upora in odpora bi danes tukaj govorili nemško. Brez upora, odpora in žrtev vojne za Slovenijo najbrž ne bi imeli svoje države," je poudaril Sajovic.

Dejal je, da že več kot 20 let iz domačega Tržiča hodi v Dražgoše. "Letos sem na prireditev pripeljal še sina, naslednje leto bom pripeljal vnuka," je med drugim povedal Sajovic.

V Dražgoše so prišli tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ministrica za kulturo Asta Vrečko in minister za delo Luka Mesec. Opaziti je bilo tudi nekdanjega predsednika republike Milana Kučana in ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

Dražgoška bitka, ki se je odvijala med 9. in 11. januarjem 1942 in v kateri se je Cankarjev bataljon spopadel z Nemci, je bila ena večjih bitk med drugo svetovno vojno v Sloveniji. Kot poudarja organizacijski komite za prireditve Po stezah partizanske Jelovice, prvi velik upor na naših tleh skupaj z bojem v Rovtu nad Selško dolino in množično decembrsko poljansko vstajo predstavlja pomembno trilogijo bojev, saj je omajala mit o nepremagljivosti nemške vojske.

Partizani so se po bitki in ob izgubi devetih tovarišev umaknili na Jelovico, Nemci so v odgovor pobili 41 domačinov, požgali vas ter jo v januarju in februarju 1942 popolnoma porušili.

V spomin na dogodek je predsednica republike Nataša Pirc Musar položila venec h kostnici spomenika v Dražgošah.