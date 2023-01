Plačno nesorazmerje: oglasili so se tudi gasilci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Višje plače zahteva vse več javnih uslužbencev. Po zdravnikih, zobozdravnikih, pomočnicah vzgojiteljic in pravosodnih delavcih, ki jim je vlada že stopila naproti, so se včeraj oglasili vojaki, danes pa gasilci. Sindikat poklicnega gasilstva od vlade zahteva, da se poklicne gasilce uvrsti v višje plačne razrede. V nasprotnem primeru se bodo za pošteno vrednotenje slovenskih poklicnih gasilcev borili z drugačnimi sindikalnimi dejavnostmi. Gasilec v 24. plačnem razredu bo z januarskim dvigom minimalne plače pristal pod njenim pragom, so še pojasnili.