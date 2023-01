Starši, čakajo vas višje položnice za vrtce

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada bo danes poleg sporazuma z zdravniškim sindikatom Fides predvidoma potrdila parafiran sporazum s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), ki pomočnicam vzgojiteljic prinaša dvig izhodiščnih plač za štiri plačne razrede, z 22. na 26. Predsednik Združenja občin Slovenija Robert Smrdelj pojasnjuje, da se bo financiranje plač pomočnic vzgojiteljic prevalilo tako na občine kot tudi na starše.

"Višji stroški se prelevijo v višje stroške za starše, ampak pomemben del teh stroškov avtomatsko krije občina po sistemu subvencij, in sicer za šibkejše družine več, za tiste, ki so nekoliko bolj socialno močni, pa manj. Pri zadnjih krijejo samo 20 odstotkov, sicer pa tudi do sto odstotkov. V povprečju pa 60 odstotkov krijejo občine, 40 pa starši," pravi Smrdelj.

Verjetno bodo predlagali dvig povprečnine

O tem, kaj to pomeni za občine, pa je dejal: "Vsako tako povišanje stroškov je pomembno. Predvsem zaradi stroškov energentov in tudi takšnih, kot je ta dvig plač, bomo zelo verjetno predlagali, da se v okviru rebalansa proračuna naredi izračun, kaj pomeni takšen strošek za občine in da se popravi povprečnina."

Foto: STA

Če bo dogovor potrjen, stavke ne bo

Če bo vlada dogovor s Svizom glede dviga plač potrdila, sobotnega protestnega shoda ne bo, je za STA v torek napovedal glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj.