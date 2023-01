Joc Pečečnik: Nastopil je čas za končanje logike trdega socializma #video

"Pred petimi dnevi smo bili priča dogodku, da so ljudje, tudi starejši, stali na mrazu in čakali na zdravnika, kar se nam zdi popolnoma nesprejemljivo. Kljub vsem milijardam, ki so šle v zdravstvo, je stanje v zdravstvu vsako leto slabše. Menimo, da slovensko zdravstvo ne potrebuje dodatnega denarja, ampak boljšo organizacijo. Če lonec pušča, ga ne boste nikoli napolnili z juho, četudi zlijete vanj neomejene količine," je v odzivu na dogajanje v preteklih dneh in predvsem v zdravstvu povedal predsednik kluba SBC Joc Pečečnik. Kot je še dejal na današnji novinarski konferenci v Ljubljani, je nastopil čas za končanje "logike trdega socializma", ki ne učinkuje nikjer v razvitem svetu.

Pečečnik meni, da slaba organizacija v zdravstvu botruje temu, da bodo razmere na tem področju ne glede na to, koliko milijard bomo namenili zdravstvenemu sistemu, vedno slabše. "Več denarja, kot ga namenimo nekomu, ki ga ne zna upravljati, več ga bo izginilo brez kakega pozitivnega učinka," je povedal Joc Pečečnik.

Poudaril je, da je cilj današnje konference, da dajo vladi Roberta Goloba jasno sporočilo, da njihovo delovanje ni proti vladi, saj je bila ta suvereno izvoljena in želijo, da ostane, ker trenutno boljše nimamo. "Naj pokaže vse, kar zna, predlagamo pa, naj ne bo pijana od oblasti in naj dela racionalno," je dodal Pečečnik.

"Člani SBC se z vsako vlado pogovarjamo na isti način. Cilj nam ni konflikt, temveč dolgoročna blaginja v Sloveniji. Prispevati želimo dobre predloge, ki bodo zastavljeni za obdobje, daljše od mandata ene vlade," je poudaril.

Dotaknil se je tudi svoje izjave o tem, da vlada preveč socialistično vodi politiko gospodarjenja, a je poudaril, da njegov namen ni bil ustvariti konflikta s predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, ampak je želel povedati le, da se nobeni državi v socialistični ureditvi do zdaj še ni izšlo. "Bistvo je, da so te države dolgoročno več zapravile kot ustvarile," je dodal Pečečnik.

"Socialistično vodenje v mojem kontekstu pomeni sistem, da porabljaš denar, za katerega nimaš realnih virov in prihodkov, oziroma preprosteje povedano, živiš na posojilo in puščaš bodočim generacijam, da ga bodo odplačevale," je še povedal Pečečnik.

Povedal je, da je posledica takšnega vodenja trenutno najbolj vidna v zdravstvu, kjer imamo neorganiziran in rigiden sistem. "Medicinske sestre odhajajo v tujino ali pa v okolje, kjer so plačane po učinku, torej gredo v zasebni sektor. Težava prevelike enakosti, ki jo zagovarja Luka Mesec, je ta, da se na koncu sposobni počutijo izigrane in potem odidejo. To se dogaja v našem zdravstvu," je še povedal Pečečnik.

"V dobi digitalizacije ne potrebujemo vrst in fizičnih listkov"

"Mislim, da v dobi digitalizacije ne potrebujemo vrst in fizičnih listkov, da pridemo do tega, da dobimo zdravnika. Dobra organizacija v našem okolju pomeni, da so vsi dobro plačani, ker vsi dobro delajo. Sam osebno in večina naših članov menimo, da je treba logiko trdega socializma končati, saj skoraj po vsem zahodnem svetu velja tržno gospodarstvo, ki je vsem deležnikom prineslo bistveno boljši standard na vseh področjih," je povedal Pečečnik.

Dodal je, da je odnos politike do zdravstva podoben odnosu politike do gospodarstva ter do vseh teh, ki v družbi nekaj ustvarjajo. "Če uspešen podjetnik veliko zasluži, ga je takoj treba pribiti na križ. To se zdaj dogaja z zdravniki," je povedal Pečečnik in dodal, da bi morali biti zdravniki, če delajo dobro in opravijo veliko javnega servisa, za svoje delo dobro plačani.

"Želimo prispevati dolgoročne in dobre predloge, ki bodo usmerjeni tako, da veljajo dlje od mandata ene vlade, in želimo preprečevati vse neumnosti, ki jih politika ustvarja zaradi lastnih interesov in populizma," je povedal Pečečnik in dodal, da imamo že dve desetletji težave z istim političnim vzorcem, da se vlada zamenja ravno takrat, ko se je naučila politične obrti in začela dobro delati.

Kot so še poudarili člani kluba, bi moralo biti za razvito državo, ki je članica EU in drugih mednarodnih organizacij, oteževanje podjetniškega okolja nedopustno. "Nekoč nam je uspeh preprečevala bivša država, danes pa nas je strah, da nas bo ubila lastna vlada," je dodal Pečečnik.

Bitenc: Reforma zdravstvenega sistema bi morala temeljiti na mešanem sistemu

Član upravnega odbora SBC in direktor Kirurgije Bitenc Marko Bitenc je težave v zdravstvu označil kot "logično posledico tega, da se v 30 letih nihče ni lotil zdravstvene reforme". Proteste javnosti pa razume kot posledico nerazumevanja pojma javno zdravstvo. "To v nobeni od razvitih držav ni sestavljeno le iz ustanov, ki so v javni lasti," je poudaril.

Prepričan je, da bi morala reforma zdravstvenega sistema zato temeljiti na mešanem sistemu, v katerem bi povezali izvajalce zdravstvenih storitev v državni oziroma lokalni lasti in zasebne izvajalce.

Direktor Celjskih mesnin Izidor Krivec se je osredotočil na razmere v kmetijstvu in živilski industriji, ki so po njegovih besedah zahtevne tudi zaradi slabega odnosa države. "Nasprotovanje uporabi mesa, ki temelji na ideoloških predpostavkah, ne na dejanskih analizah, ne more prinesti koristi. Govoriti o tem, da slovenska živinoreja povzroča ogljični odtis, pa je plod popolnega neznanja," je poudaril.

Direktor podjetja Soltec Miroslav Požar je posvaril pred posploševanjem zaradi peščice podjetnikov, ki z delavci ravnajo neprimerno. "Ne moremo preživeti brez zadovoljnih kupcev, teh pa ne more biti brez zadovoljnih zaposlenih. Očitki o vsesplošnem izkoriščanju delavcev so zato žaljivi," je dejal.

Partner v Odvetniški družbi Sibinčič Križanec Novak Jan Sibinčič pa je vlado pozval k predvidljivi davčni politiki brez prehitrih sprememb ter k zmanjšanju obdavčitve kapitala in dela. "Sicer bodo tuja podjetja še naprej prepogosto izbirala druge države," je dejal.