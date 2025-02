Dodatne davčne obremenitve bodo poslabšale že tako otežene razmere za slovenska podjetja in znižale kupno moč gospodinjstev, so danes opozorili v Klubu slovenskih podjetnikov (SBC). Vladi očitajo, da je njen občutek za pomen podjetništva in gospodarstva "popolnoma izpuhtel", kar ogroža konkurenčnost Slovenije. Ministru Matjažu Hanu pa sporočajo, da je čas za dejanja.

"Tik pred novim letom je vlada javnosti posredovala idejo o obdavčitvi nepremičnin po stopnji, ki bi bila ena najvišjih v Evropi. Če gre pri nepremičninskem davku zaenkrat le za idejo, pa je dodatek za dolgotrajno oskrbo že dejstvo. Podjetniki in zaposleni ga bomo začeli plačevati julija letos. Pa ne samo mi, tudi upokojenci bodo zaradi tega dodatka ob odstotek svoje pokojnine," so v sporočilu za javnost zapisali v SBC.

Manj denarja za zaposlene, več državi, opozarjajo

Zaradi dodatnih davkov bo podjetjem po njihovih navedbah ostalo manj denarja za vlaganje v razvoj, tehnologijo in krepitev človeških virov. "Manj bodo lahko namenila zaposlenim, več bodo morala dati državi," so poudarili. Podjetja morajo poleg tega plačevati več iz naslova davka od dohodka pravnih oseb, ki ga je vlada zvišala za tri odstotne točke na 22 odstotkov, so dodali.

"Vedno nove davčne obremenitve so dejstvo in dejstva ne lažejo. Slovenija je na lestvici konkurenčnosti zadnji dve leti padla skupno za kar osem mest, z vlado, ki jemlje vedno več in več, pa se ji očitno obeta še hujši padec," so zapisali.

Od ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana v SBC pričakujejo ukrepanje za razbremenitev podjetij. "Vaših številnih obljub smo se naposlušali, zdaj pričakujemo dejanja," so poudarili. Foto: STA

Skrbijo jih posledice pokojninske reforme

Dodatni davki so po njihovem mnenju še posebej nerazumljivi v času ohlajanja gospodarstva: "Dogajanje v Nemčiji ima posledice tudi v Sloveniji in podjetniki to pri naročilih že občutijo. Če se bo upad naročil nadaljeval, bomo slovenska podjetja za to plačala visoko ceno, z vlado, ki tega dejstva očitno ne jemlje resno, pa bo ta še višja."

V SBC se bojijo, da bo dodatne finančne obremenitve prinesla tudi pokojninska reforma. V slovenski politiki očitno izginja zavedanje, da je uspešno gospodarstvo, ki deluje v okolju brez močnega davčnega primeža in pretirane birokracije, porok kakovostnega življenja in blaginje, so opozorili.

Poziv ministru

