Nova minimalna plača znaša 878 evrov neto oziroma 1.203,36 evra bruto, je na novinarski konferenci po seji vlade razkril minister za delo Luka Mesec. Gre za najvišji dvig minimalne plače v zadnjem desetletju. Do zdaj je ta znašala 778,48 evra neto oziroma 1.074,43 evra bruto.

"Vsak prejemnik minimalne plače bo za 100 evrov neto na boljšem," je danes na novinarski konferenci poudaril Mesec. Pojasnil je, da je bil dvig nujen, saj se je lani močno podražila hrana in ostale življenjske potrebščine, stroški so narasli.

Kako bo z ostalimi plačami?

Po Meščevih besedah se po dvigu minimalne plače sicer odpira vprašanje, kako bo z ostalimi plačami, poroča STA. "Delni odgovor na to je vlada že sprejela," je dejal in spomnil na davčno reformo, ki je začela veljati s 1. januarjem letos in s katero se splošna dohodninska olajšava povečuje s 3500 na 5000 evrov letno.

"To pomeni, da se najnižje plače zvišujejo za okoli 40 evrov neto mesečno, povprečna plača pa bo iz tega naslova višja za 11 evrov," je dejal. Kot pravi Mesec, sicer letos pripravljajo še dva ukrepa za zvišanje ostalih plač. Prvi poteka v okviru pogovorov o novi ureditvi plač v javnem sektorju, drugi pa je priprava novega plačnega modela in novih kolektivnih pogodb tako v javnem kot zasebnem sektorju.

"Če pogledamo samo javni sektor, imamo zdaj 24. plačnih razredov pod minimalno plačo, zato je treba sprejeti nov dogovor o plačnem modelu v Sloveniji, da lahko gremo potem v pogajanja o novih kolektivnih pogodbah," je izpostavil Mesec.