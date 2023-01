Slovensko podjetje pripomoglo k izboljšanju zdravstvenega sistema na Finskem

Podjetje Better je doslej digitalne rešitve na področju zdravstva zagotovilo v 17 državah po vsem svetu. Foto: Facebook/Podjetje Better

Slovensko podjetje Better, ki je slovenski ponudnik digitalnih zdravstvenih rešitev in temelji na odprtih podatkih, skupaj s finskim podjetjem Tietoevry, ki ponuja storitve informacijskih tehnologij, več kot 60 bolnišnicam na Finskem zagotavlja klinični sistem Lifecare. Gre za celovit klinični sistem, ki zagotavlja dostop do informacij o bolnikih v realnem času in izboljšuje postopke oskrbe. Sodelovanje med podjetjema tako digitalno zdravstvo na Finskem spreminja že vse od leta 2017.

Lifecare je celovit klinični sistem, ki zagotavlja dostop do informacij o bolnikih v realnem času in izboljšuje postopke oskrbe. Temelji na standardu openEHR, ki je že močno razširjen v Evropi. OpenEHR je standard, ki je zasnovan za obstojnost, shranjevanje informacij v jasni obliki in dobro modeliranem okviru. Pozornost preusmerja od posameznih aplikacij na podatke, saj se podatki vsakega pacienta shranjujejo v nevtralni obliki, ki ni odvisna od posameznega ponudnika, so lahko dostopni in shranjeni za celotno življenje pacienta.

Na Finskem s sistemom Lifecare oskrbujejo 60 bolnišnic

Doslej se je na Finskem projektu pridružilo več kot 60 bolnišnic in oskrbuje skoraj dva milijona prebivalcev v akutni in socialni oskrbi ter pokriva približno 50 odstotkov finskega javnega zdravstva in socialnega varstva.

Kot pojasnjujejo v podjetju, sta se z uvedbo sistema Lifecare, ki je namenjen zdravstvenemu in socialnemu varstvu, na Finskem močno izboljšali učinkovitost in kakovost oskrbe bolnikov. Izboljšali so se tudi razvojni procesi, saj uporaba orodja Better Studio, ki je orodje za nizkokodno programiranje, omogoča, da se aplikacije gradijo hitro in brez pretiranega kodiranja, da se obrazci in ocene zgradijo v nekaj dneh ali celo urah in da se najnujnejše težave rešijo praktično takoj.

"Vpeljava kliničnega sistema Lifecare je imela izjemen vpliv na zdravstveni sistem na Finskem ter prinaša boljšo oskrbo na področju socialne oskrbe in oskrbe starejših. Ta dosežek kaže na zmožnost uvajanja digitalnih zdravstvenih rešitev za celotno državo in z navdušenjem pričakujemo, kako se bodo te širile v prihodnosti," je povedal Tomaž Gornik, generalni direktor podjetja Better in sopredsedujoči organizaciji openEHR International.

Pomen odprtih podatkov so prepoznale tudi nekatere druge države, med njimi nordijske države, Nizozemska, Katalonija, Združeno kraljestvo, in svoje zdravstvene sisteme začele graditi na temelju standarda openEHR.

Kdo so?



Podjetje Better s svojo vodilno, na odprtih podatkih temelječo digitalno zdravstveno platformo Better Platform intuitivnim orodjem za elektronsko predpisovanje zdravil Better Meds in okoljem Better Studio omogoča hitro, enostavno in stroškovno učinkovito izdelavo kliničnih aplikacij, pomaga transformirati zdravstvo. Doslej je podjetje digitalne rešitve zagotovilo v 17 državah po vsem svetu.