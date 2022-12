Na ljubljanski urgenci v času sezone respiratornih obolenj te dni beležijo naval bolnikov. Obremenjeni sta tako internistična prva pomoč UKC Ljubljana kot služba nujne medicinske pomoči ZD Ljubljana, kjer povečane obremenitve pripisujejo tudi pomanjkanju družinskih zdravnikov, zaradi česar bolniki pomoč iščejo na urgenci.

Takšne gneče se na internistični prvi pomoči Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana ne spomnijo, so pojasnili za STA. V sredo dopoldne je na obravnavo na primer čakalo še 20 bolnikov, ki so prišli ponoči. Poudarjajo, da je internistična prva pomoč le del ljubljanske urgence, kjer obravnavajo najtežje bolnike. Prejšnjo nedeljo je bilo takih kar 300, vsak dan v zadnjem času obravnavajo okoli sto bolnikov.

O tem, kako komentirata tovrstno stanje v slovenskem zdravstvu, smo se pogovarjali s kirurgom Erikom Brecljem in kardiologom Markom Nočem.

"V urgentnih centrih je osebje, ne samo zdravniki, ampak tudi medicinske sestre, zelo obremenjeno. Garajo, ampak na žalost so urgentni centri postali nadomestek za osebnega zdravnika. Tisti, ki ne pridejo do osebnega zdravnika, gredo na urgenco. Težave se kopičijo. Če bomo pametni in bomo začeli reševati težave, se bo stanje začelo izboljševati. Za zdaj je marsikje še strahotna kriza vodenja. So svetle izjeme, kjer direktorji in njihovi pomočniki vodijo ustanove dobro, ampak marsikje je katastrofa, pa ne odreagiramo in zamenjamo teh ljudi.Prihodnje leto lahko kljub trudu pričakujete slabšanje stanja, več težav. Šele prihodnje leto bo pokazalo, ali se bo trend obrnil. V prihodnjih letih lahko spremembe pričakujemo samo z garanjem in poštenim odnosom do zdravstva. Če bodo v ospredju še vedno patološki interesi, čudni politični interesi, finančni interesi in korupcija, lahko pričakujemo zlom zdravstvenega sistema."

"To, kar se dogaja na urgenci, je stičišče vseh problemov našega zdravstva – nedelovanje osnovnega zdravstva in zmanjšanja bolnišničnih kapacitet predvsem zaradi pomanjkanja sester. Posledično se na urgenci kopičijo vse te anomalije in prihaja do stanja, kakršno je.Nujni bodo sistemski ukrepi in to, kar vedno poudarjamo v skupini neodvisnih zdravnikov zdravstvo.si. Enostavno potrebujemo prehod v sodoben evropski model javnega zdravstva, kot ga vidimo na Zahodu in v Skandinaviji. Prej bomo to storili, prej se bodo ti problemi začeli reševati.Težko rečem, kako je trenutno na urgenci, ampak to, kar slišim od mojih pacientov in znancev, mi pravi, da je velik problem, da ljudje enostavno ne pridejo do osebnega zdravnika in seveda je potem edina možnost urgenca. Do tod pridejo ljudje, katerih problemi bi se enakovredno ali morda celo bolje rešili v delujočem zdravstvu. Težko mi je, ker si, glede na to, da sem toliko let tam delal, znam predstavljati, kaj se tam dogaja. Vsa čast našim kolegom in sestram, ki v teh razmerah še vedno delajo in skušajo narediti najboljše. Oni niso krivi, kriv je sistem. Nastali so problemi, na katere smo leta in leta opozarjali. To je neka logična posledica tega, kar se je več let dogajalo."Stanje je verjetno res hujše kot v času najhujšega covidnega vala. Covid-19 na srečo ni več problem, okužba je postala nenevarna praktično za vse ljudi, ne zahteva nekega intenzivnega zdravljenja, so pa zdaj problem drugi virusi, kot je na primer gripa."