Kadrovska stiska: v Ljubljano prihajajo tuji zdravniki

V ZD Ljubljana, kjer noben družinski zdravnik ne sprejema novih bolnikov, kadrovsko stisko poskušajo reševati tudi s tujimi zdravniki, v prvi fazi so se dogovorili za sodelovanje z desetimi. Kot so pojasnili za STA, bodo po priznanju poklicnih kvalifikacij na ministrstvu za zdravje kandidati začeli izobraževanje za pridobitev zahtevane ravni znanja slovenščine.

Vodstvo Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana je ministru za zdravje Alešu Šabedru že julija pojasnilo, da so se aktivno lotili iskanja družinskih zdravnikov, saj bodo v prihodnjih letih potrebovali 50 novih. Trenutno sicer iščejo šest družinskih zdravnikov za nedoločen čas in štiri za določen čas, so navedli za STA.

A kot so opozorili že poleti, specializantov, s katerimi nameravajo zapolniti nekaj prostih mest, ne bo dovolj, saj se je to področje zanemarjalo desetletja. Zato so se povezali z zdravniškimi zbornicami in fakultetami v Srbiji, Makedoniji in Črni gori, objavili so oglase v dnevnih časopisih in na spletnih portalih, piše STA.

Kot kaže, so bili uspešni, saj trenutno poteka proces prevajanja dokumentacije kandidatov, ki je potrebna pri izvedbi postopka priznavanja poklicnih kvalifikacij na ministrstvu za zdravje. Ko bodo postopki končani, bodo kandidati takoj začeli izobraževanje za znanje slovenskega jezika na zahtevani ravni C1.

Poskušali jih bodo pridobiti še več

"V prvi fazi smo se dogovorili za sodelovanje z desetimi zdravniki, vendar bomo v naslednjih fazah poskusili pridobiti še dodatne kandidate iz tretjih držav," so za STA napovedali v ZD Ljubljana, kjer so že konec leta 2018 vsi družinski zdravniki presegli mejo, ko lahko prenehajo sprejemati nove bolnike.

Tako trenutno na seznamu 122 družinskih zdravnikov ni več nobenega, ki bi še sprejemal nove bolnike, zaradi česar so še posebej zaskrbljeni v sindikatu upokojencev. V sindikatu od ministrstva zahtevajo, da prebivalcem Slovenije "nemudoma zagotovi dostop do zdravstvenih storitev na primarnem nivoju in s tem odpravi kršitve temeljnih človekovih pravic, kamor sodi tudi pravica do zdravstvenega varstva".

Prav tako predlagajo, da ministrstvo preuči utemeljenost sprejetih dogovorov z zdravniškimi organizacijami iz leta 2017, ki so po navedbah sindikata poslabšali zdravstveno varnost ljudi. Zaradi dostopnosti in zagotavljanja zdravstvenih storitev pa naj nato začasno zamrzne sporazum, dokler ne bodo zagotovljeni pogoji za njegovo izvajanje in zagotovljeno celovito zdravstveno varstvo, kot ga določa slovenska zdravstvena zakonodaja, piše STA.

Ljubljanski območni odbor ministrstvu še predlaga, naj ljudem, ki še iščejo osebnega zdravnika, pošljejo obvestila, kam se lahko obrnejo, da bodo uredili svoj položaj glede zdravstvene oskrbe.

Kaj naj naredijo tisti, ki iščejo zdravnika?

Na vprašanje, kaj svetujejo tistim, ki še iščejo zdravnika, so v ZD odgovorili, da na območju Ljubljane z okolico delujejo tudi družinski zdravniki koncesionarji. Na območju ljubljanske enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) 1.895 glavarinskih količnikov, kar je meja, pri katerih zdravniki po na novo določeni meji v lani sprejetem aneksu ena k splošnemu dogovoru lahko odklanjajo bolnike, sicer ne dosega manj kot 20 timov družinskih zdravnikov in pediatrov koncesionarjev.

V ZD Ljubljana ob tem še zagotavljajo, da se z vidika strokovne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe trudijo zagotavljati vso potrebno oskrbo, vsem tistim, ki njihovo konkretno pomoč potrebujejo. "Bolniki se lahko obrnejo na enoto, kjer so imeli nazadnje izbranega osebnega zdravnika, in sicer na sprejemno ambulanto," so navedli.

Hkrati opozarjajo, da bo za dvig zanimanja za družinsko medicino treba poskrbeti na sistemski ravni z ustreznim povečanjem vpisa na medicinsko fakulteto, možnostjo štipendiranja študentov družinske medicine, višjo plačo zdravnikov začetnikov in že aktivnih družinskih zdravnikov ter ponuditi ugodnosti, kot so na primer stanovanjske razmere. "Vse to so seveda sistemski ukrepi, ki jih bo med preostalimi moralo reševati tudi ministrstvo," so po poročanju STA še zapisali v zdravstvenem domu.