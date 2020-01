To je predlog, ki je slovensko politiko razdelil, kot že dolgo ne

Predlog novele zakona o zdravstvenem zavarovanju, ki predvideva ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (DZZ), je v državni zbor vložila Levica, nato pa ga je koalicija na odboru za zdravstvo z dopolnili bistveno preoblikovala.

V torek so bila v parlamentarni postopek vložena še dopolnila k noveli zakona. Predlog dopolnil sta vložili tako v LMŠ kot v SD. O predlogu zakona bo državni zbor prihodnji teden opravil tretjo obravnavo.

LMŠ predlaga 32 evrov, SD progresivno lestvico

V LMŠ predlagajo, da bi višina obveznega pavšalnega prispevka, s katerimi bi nadomestili dopolnilno zdravstveno zavarovanje, znašala 32 evrov. Predvidena je valorizacija višine prispevka, morebitni primanjkljaj v zdravstveni blagajni pa bi se kril iz državnega proračuna.

SD pa predlaga, da bi za plačevanje prispevka določili progresivno lestvico. Posameznik bi plačeval obvezno dajatev glede na svoje prihodke, med katere so vključeni tudi kapitalski dohodki. Prispevek bi znašal med 10 in 150 evri na mesec, skupaj bi se iz tega naslova v zdravstveno blagajno steklo 477,4 milijona evrov na leto. Bi pa bili oproščeni plačila prispevka tisti s skupnimi prihodki do 3.500 evrov na leto, namesto njih bi plačevala država iz proračuna v znesku 25 evrov na mesec.

Šabeder: Predlog zagotavlja minimalno varovalko za stabilno financiranje

Zdravstveni minister Aleš Šabeder meni, da predlog za ukinitev DZZ skupaj z dopolnili, zlasti za vključitev proračunske varovalke, ki jo predlaga LMŠ, zagotavlja minimalno varovalko za stabilno in vzdržno financiranje sistema. S temi besedami je odgovoril tudi na vprašanje, ali ima predlog, če bodo dopolnila sprejeta, njegovo polno podporo.

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) menijo, da bi pavšalni prispevek 32 evrov, kot ga predlaga LMŠ, zadoščal za nadomestitev sredstev dopolnilnega zavarovanja. O predlogu progresivne lestvice pa poudarjajo, da je način nadomeščanja sredstev bolj politično vprašanje, pomembno je, da je zbranih dovolj sredstev.

Na vse poslanske skupine, razen predlagateljic dopolnil LMŠ in SD, smo naslovili vprašanja, kako se opredeljujejo do najnovejših predlogov in katerega izmed njih, če sploh, so pripravljene podpreti v državnem zboru. Vse odgovore objavljamo spodaj. Do roka nam niso odgovorili iz poslanskih skupin Levice in NSi.

DeSUS: Preimenovanje ne reši temeljnih težav zdravstva

"V poslanski skupini DeSUS podpiramo, da se DZZ ukine ob ustrezni nadomestitvi izpada dohodka v zdravstveno blagajno. Preimenovanje DZZ v obvezni pavšalni prispevek (OPP) ne reši temeljnih težav slovenskega zdravstva: predolge čakalne vrste, zmanjšano dostopnost do zdravstvenih storitev ... Pričakujemo, da bo ministrstvo izpolnilo dane obljube in bomo kmalu videli celostno novelo ZZVZZ in hkrati Zakon o dolgotrajni oskrbi. S tem razlogom ne bomo podprli predlogov dopolnil."

SMC: Odločili se bomo po pogovoru s finančnim in zdravstvenim ministrom

"Podpisov nismo prispevali k nobenemu izmed predlaganih dopolnil. O podpori dopolnilom in predlogu zakona pa se bomo odločili po pogovoru z ministroma za zdravje in za finance."

SAB: Pomembno je, da je ukinitev finančno vzdržna

"Kot je zapisano v koalicijski pogodbi, v SAB podpiramo ukinitev DZZ oziroma njegovo preoblikovanje. Za nas je pomembno, da je ukinitev DZZ finančno vzdržna. Podprli bomo dopolnila, ki ne ogrožajo zdravstvenega sistema in javnih financ."

SDS: Ne bomo grobarji slovenskega zdravstva

"Novi amandmaji kažejo na to, na kar smo v SDS nenehno opozarjali: zakon je slabo pripravljen, brez kakršnihkoli varovalk za varovanje financiranja ter vzdržnosti zdravstvenega sistema. Opozorila o tem so podale vse strokovne institucije. Zakon tudi ni usklajen z Ekonomsko-socialnim svetom (ESS). To je razlog, da zdaj beremo o predlogih, da se pavšal dvigne z 29 evrov na 32 in da se uzakoni varovalka, da se obvezno zdravstveno zavarovanje (OZZ) krije iz proračuna, kadar ZZZS ne bo zmožen zagotavljanja svojih finančnih obveznosti. Vse to pa še vedno ne pomeni finančne vzdržnosti javnega zdravstvenega sistema.

V SDS konceptu preoblikovanja DZZ ne nasprotujemo, vendar ne na način, kot ga predlaga koalicija skupaj z Levico. Preoblikovanje DZZ v OZZ se mora zgoditi hkrati s preoblikovanjem zavarovalniškega sistema in ne smemo dopustiti monopolistične vloge ZZZS, ki je trenutno še vedno 'škaf, ki pušča'. Populizem Levice in šibke koalicije, ki je ljudem želel prikazati zavarovalnice kot tiste, ki 'kradejo' denar ljudem in jih je treba zato ukiniti, se je očitno izjalovil. Mogoče so to končno spoznale tudi nekatere koalicijske stranke in se zdaj obračajo proti zakonu in amandmajem.

Pravo vprašanje, ki pa ga nihče ne naslavlja, pa je, kaj predlagane spremembe pomenijo za bolnike? Ali bodo zaradi te spremembe krajše čakalne dobe? Ali bomo imeli bolj kakovostno javno zdravstvo? Odgovorov na ta vprašanja v času, ko je zakon v proceduri v DZ, nismo dobili, ne od Levice, ne od koalicije in ne od vlade.

V SDS ne bomo grobarji slovenskega zdravstva, zato predlogov ne bomo podprli."

SNS: Kolobocija brez repa in glave

"V poslanski skupini SNS ne podpiramo nobenega predloga. To je kolobocija brez repa in glave.

Čakamo na predlog vlade. Pozorni bomo predvsem na ureditev financiranja storitev iz dolgotrajne oskrbe."