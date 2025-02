Dom že plačuje za očeta. Ga bo morala še za sestro? #pravni nasvet

Zanima me, kako se zaščititi pred odgovornostjo do sestre, ki dobiva socialno pomoč, a živi neodgovorno in ustvarja dolgove. Do nje nimam drugih obveznosti, kot da ima pravico dosmrtnega bivanja v hiši, ki je uradno moja last. V zapuščini se je svojemu deležu (v hiši) odpovedala v mojo korist. Ima dva otroka, ki sta se ji odpovedala, ker ni plačevala preživnine. Zanima me, kaj bo, če bo šla v dom, kdo bo moral plačevati njeno oskrbo? Sama že plačujem za očeta in res ne bi mogla še zanjo. In kdo je odgovoren za njene dolgove, če npr. umre? Hvala za odgovor! Marička Č.