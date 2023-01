Slovenščina tudi na telefonu in tablicah? #video

V informativni oddaji Planet 18 smo se pogovarjali z evropsko poslanko Ireno Jovevo. Ta je v pismu izvršnemu direktorju podjetja Apple Timu Cooku pozvala k uporabi slovenskega jezika na njihovih napravah in operacijskih sistemih. Podjetje bi spoštovanje do slovenščine lahko razširilo na vse storitve, vsebine in naprave, meni.

Vse akterje, tudi podjetje Apple, k uporabi slovenskega jezika v Sloveniji namreč zavezuje 20. člen zakona o javni rabi slovenščine, ki pravi, da morata biti v elektronskih komunikacijskih in kontrolnih napravah omogočena izbira slovenščine in upoštevan slovenski črkopis.

"To pismo vam pišem v maternem jeziku. Z razlogom. Verjamem, da ga boste s pomočjo spletnih orodij prevajanja lahko prebrali, upam pa, da ga boste tudi razumeli. In predvsem upoštevali," začne pismo direktorju Appla Timu Cooku evropska poslanka Irena Joveva. To ni njena prva pobuda, že lani se je obrnila na tri večje ponudnike videovsebin Netflix, Disney + in Amazon prime. Navdih za boj za uporabo slovenščine je črpala iz osebnega življenja – znanja tujih jezikov svojega očeta.

Poslanki se ne zdi prav, da je slovenski jezik diskriminiran. "V digitalnem svetu, in samo zato, ker smo majhni oziroma smo majhen trg. Še vedno smo trg Evropske unije in smo enakovredna, enakopravna država članica in naš jezik je uradni jezik Evropske unije. To naj upoštevajo vsi, ki pridejo na naš trg ponujat storitve in izdelke."

Javna raba slovenskega jezika je določena z zakonom. Velika podjetja sicer odgovarjajo, da če za storitev plačamo, to ne spada v javno rabo, ker ni javno dostopno vsem. Zato je bila konec lanskega leta na ministrstvu za kulturo ustanovljena medresorska delovna skupina, pristojna za posodobitev zakonodaje, vezane na javno rabo slovenščine. In tam pravijo, da že pripravljajo konkretne predloge novele, na kakšen način bi bilo to treba spremeniti. Več v zgornjem prispevku.

