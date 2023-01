Bomo pri tem trgovcu še dobili mleko Ljubljanskih mlekarn? #video

V Ljubljanskih mlekarnah so kot razlog za zaustavitev dobave izdelkov navedli nesoglasja glede cene. V Mercatorju pa pravijo drugače: poteze lastnika Ljubljanskih mlekarn, francoskega Lactalisa, v zadnjem času bistveno odstopajo od dolgoletnih uveljavljenih, strokovnih in tržnih zakonitosti, ki veljajo v poslovnem okolju. Sprašujejo se celo, ali je njihovo ravnanje skladno z zakonodajo.

FOTO: Twitter Spomnimo na dogajanje v preteklih dneh. Ljubljanske mlekarne so prejšnji teden ustavile dobavo Mercatorju. To so kupcem sporočili na zelo nenavaden način, v slogu političnega komuniciranja - kar prek Twitterja.

Debata se je začela na enem izmed profilov na Twitterju, na katerem so objavili fotografijo police z mlekom v eni od Mercatorjevih poslovalnic in opozoril, da kupci ne morejo kupiti navadnega Alpskega mleka. Po ugibanjih kupcev, ali bo to zdaj stalnica, so iz Ljubljanskih mlekarn sporočili, da so ustavili dobavo, ker partner ni sprejel novembrskega zahtevka za dvig veleprodajnih cen, kljub temu pa ceno mleka na policah dvignil.

Postopek podražitve izdelkov namreč poteka tako, da morajo proizvajalci trgovcem najprej poslati zahtevek za dvig cene, nato pa sledijo pogajanja s trgovcem. Mercator je v primeru mleka zahtevek zavrnil, končno ceno pa vseeno dvignil. To naj bi v praksi pomenilo večji dobiček za Mercator in nespremenjen delež za Ljubljanske mlekarne.

Zakaj takšna odločitev, v Mercatorju ne pojasnjujejo, razkrivajo pa, da je bil dvig cene mleka le eden od 20 zahtevkov mlekarn v zadnjem letu in edini, ki ga trgovec ni sprejel.

V oddaji Planet 18 danes ne zamudite: vladni dogovor z zdravniki povzročil učinek domin. Po vojakih, gasilcih, policistih in redarjih zdaj na nogah še širša skupina sindikatov javnega sektorja. Za kdaj napovedujejo protest in kaj pričakujejo? Planet 18 ob 18. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.