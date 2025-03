Mercatorjev hrvaški lastnik Fortenova je začel postopke preverjanja zanimanja potencialnih kupcev za prevzem proizvodnega podjetja Mercator Emba, so nam potrdili iz Mercatorja. Poudarjajo, da gre v tej fazi zgolj za preverjanje interesa in da končna odločitev o prodaji podjetja nikakor ni bila sprejeta.

Neuradne informacije o nameravani prodaji Mercatorjevega proizvodnega podjetja Mercator Emba je v torek razkril časnik Dnevnik, zdaj pa so uradne informacije sporočili iz Mercatorja.

Poudarili so, da je Mercator Emba velik dobavitelj drugim podjetjem in s tem odstopa od podjetij v Fortenovi, ki so primarno usmerjena v prodajo proizvodov in storitev končnim kupcem. "Zato se je skupina Fortenova odločila preveriti zanimanje potencialnih partnerjev za prevzem Mercator Embe. Poudarjamo, da gre v tej fazi zgolj za preverjanje interesa in da končna odločitev o prodaji podjetja nikakor ni bila sprejeta. Vsekakor pa bo, tako kot vedno do zdaj, potencialna odločitev za prodajo odvisna ne samo od ponujene cene, temveč predvsem zagotavljanja dolgoročnega razvoja poslovanja in delovnih mest v podjetju," zatrjujejo v Mercatorju.

Po informacijah Dnevnika naj bi bil za prodajni postopek angažiran finančni svetoval iz skupine Unicredit Bank.

Pojasnili so še, da je Mercator Emba v preteklosti veliko vlagala v kakovost in varnost izdelkov. Letos bo izvedena tudi nova naložba v aseptično proizvodno linijo, vrednost naložbe pa je ocenjena na 655 tisoč evrov. Naložba bo omogočala zmanjšanje deleža sladkorja, povečanje deležev sadja in kakava ter tako razvoj proizvodov s povišanimi prehrambnimi vrednostmi. "Mercator Emba se sicer ves čas prilagaja potrebam in željam kupcev, skoraj 90 odstotkov svoje proizvodnje izvozi in uspešno posluje," so še sporočili iz Mercatorja.

Fortenova je sprva načrtovala prevzem lastništva podjetja Mercator Emba, s čimer je nameravala znižati svoje terjatve do Mercatorja. Osnovna dejavnost Mercator Embe je sicer proizvodnja desertnih prelivov, kakavovih instantnih izdelkov in pakiranje drugih izdelkov.

Zbiranje ponudb za prodajo trgovin M Tehnike

Potem ko je Mercator konec lanskega leta zaprl vse poslovalnice s tehničnim blagom Mercator Tehnika nas je zanimalo, koliko od 439 zaposlenih se je prezaposlilo v matično družbo. V Mercatorju pojasnjujejo, da vsi kadrovski in organizacijski postopki še niso zaključeni. "Do danes je skoraj 70 odstotkov zaposlenih že na novih delovnih mestih znotraj Mercatorja, del zaposlenih se je upokojil, nekaj jih je na trajnih bolniških in porodniških," so sporočili.

Zanimalo nas je tudi, kaj se dogaja z zaprtimi poslovalnicami Mercator Tehnike. Odgovorili so nam, da je bila za vse nepremičnine izdelana cenitev, zdaj pa poteka zbiranje ponudb za prodajo.