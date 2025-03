Fortenova zanika prodajo Mercatorja

"Špekulacije tako o prodaji Mercatorja kot celotne skupine Fortenova niso točne," so za STA povedali v Fortenovi, potem ko je časnik Dnevnik danes objavil neuradne informacije, da namerava finančni sklad CVC Capital prevzeti veliko večino podjetij skupine Fortenova, vključno z Mercatorjem.

Usmerjeni v krepitev poslovanja

"Ob intenzivnih aktivnostih, povezanih z novim refinanciranjem, je Fortenova grupa trenutno izrazito usmerjena v operativno krepitev vseh delov poslovanja in izboljšanje njihove dobičkonosnosti," so zapisali v odgovoru.

To velja tudi za posamezna podjetja, tako tudi za Mercator, so dodali in navedli, da je Mercator med letoma 2017 in 2023 dolg zmanjšal z 857 milijonov na 294 milijonov evrov, pri čemer je bil Mercator leta 2017 v celoti zadolžen pri bankah, danes pa je lastnik njegovega dolga Fortenova. V letu 2024 se je Mercatorjeva zadolženost dodatno zmanjšala, so še povedali.

Spletni portal Forbes Slovenija piše, da se Fortenova v "intenzivnih aktivnostih" za refinanciranje dolga, ki zapade čez leto dni, neuradno pogovarja z bankami, mednarodnimi finančnimi institucijami in finančnimi skladi, med njimi tudi s skladom CVC Capital.

Fortenova in njen največji upnik, finančni sklad HPS, sta se po poročanju Forbesa lani jeseni dogovorila za refinanciranje 1,2-milijardnega dolga do konca prvega četrtletja 2026. Med pogoji je bilo, da je morala Fortenova 333 milijonov evrov od januarja zaključene prodaje treh podjetij kmetijske divizije, ki jo je kupila Podravka, porabiti za poplačilo dolga.

Poleg tega bo morala Fortenova, če bo razmerje med dolgom in dobičkom iz poslovanja po 31. marcu letos enako ali večje od 2,8:1, začeti tudi postopek prodaje divizij maloprodaje ali pijač, torej Konzum in Mercator ter Jamnico. Dodatno mora divizija maloprodaje (Konzum in Mercator) poslovati z dobičkom iz poslovanja, minimalna likvidnost Fortenove mora znašati 40 milijonov evrov, piše portal.