Engrotuš je izgubo v letu 2023 ustvaril predvsem na račun slabitve finančnih naložb in sredstev. Družba je oktobra lani prodala naložbo v odvisno družbo Tuš nepremičnine po prodajni ceni 4,15 milijona evrov. Ker je bila slabitev pripoznana v letu 2023, učinkov pri prodaji ni bilo, izhaja iz nedavno objavljenega letnega poročila o poslovanju Engrotuša v letu 2023.

Zaradi namere Mercatorja iz leta 2023, da kupi Engrotuš brez dejavnosti Tuš drogerije, kar se nato ni uresničilo, je Engrotuš konec leta 2023 prodal tudi dejavnost Tuš drogerije družbi Tuš drogerije.

Lani zmanjšali dolg

Engrotuš se je v tem času razdolžil. Konec leta 2023 je dolg znašal več kot 170 milijonov evrov, leto pozneje pa je bil za okoli 60 milijonov evrov nižji. Družbenik Engrotuša AH Invest 1 je namreč vanj konvertiral 21,69 milijona evrov svojega dolga, decembra lani pa po pripojitvi k družbi Tuš nepremičnine še 38,12 milijona evrov, izhaja iz poročila.

V Engrotušu so povedali, da so se lani finančno razdolžili, saj so predčasno izpolnili vse obveznosti iz sporazuma o finančnem prestrukturiranju skupine Tuš. Sanirali so tudi večji del negativnega kapitala in izboljšali poslovanje.

"Ob okrepljenih trženjskih aktivnostih nam je leta 2023 uspelo povečati prihodke. Čeprav smo napore usmerjali tudi v učinkovito obvladovanje stroškov, je bila njihova rast višja od rasti prihodkov. Zato finančna sanacija podjetja še ni zaključena in ostaja naš osrednji cilj," je povedal direktor Engrotuša Dušan Mitič.

V načrtu dokapitalizacije in iskanje novega kupca

Vodstvo v poročilu ocenjuje, da poslovanje družbe ni ogroženo. Med letoma 2024 in 2027 so predvidene dokapitalizacije v višini 64 milijonov evrov, del je bil, kot omejeno, izveden lani. Napovedana so tudi denarna sredstva v obliki naknadnih vplačil. Z ukrepi izboljšanja poslovanja si v letih od 2025 do 2027 obetajo doseči čisti dobiček v skupni višini nekaj nad osem milijonov evrov.

Kot so še povedali v Engrotušu, nadaljujejo aktivnosti, ki so usmerjene v iskanje možnosti prodaje podjetja resnejšim kupcem. Iščejo strateškega kupca iz regije z maloprodajno mrežo, ki bo prinesla sinergijske učinke na področju nabave in izboljšanje konkurenčnega položaja. Po neuradnih informacijah Dela pogovori s potencialnimi kupci potekajo, več pa izvršni direktor Tuš Holdinga Andraž Tuš za časnik ni mogel razkriti. V preteklosti se je sicer kot interesent omenjal nemški trgovski velikan Rewe, ki je v Avstriji prisoten z blagovno znamko Billa.

Družba AH Invest 1 oz. sklad Alfi ima 80 odstotkov delnic Engrotuša, Tuš holding pa 20 odstotkov.