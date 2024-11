Mercator in Fortenova odstopila od nakupa Tuša

Mercator in Fortenova sta minuli petek z dopisom odstopila od nakupa Tuša, je za časnik Finance potrdil prokurist Tuša Andraž Tuš. V Mercatorju odločitve še niso potrdili, so pa za Siol.net sporočili, da bodo več informacij podali v kratkem.

Mercator je nakup Tuša potrdil pred natanko letom dni , a se je potem zapletlo pri pridobivanju dovoljenja za prevzem od agencije za varstvo konkurence. Ta je najprej zadevo predala Evropski komisiji, ki pa naj bi nato odločanje o zadevi vrnila slovenski agenciji. Skupina Fortenova je koncentracijo pri agenciji za varstvo konkurence vnovič priglasila konec avgusta, a ji doslej ni uspelo pridobiti dovoljenja za prevzem.

Leto dni po podpisu se je iztekel rok za podaljšanje obdobja ekskluzivnosti pogodbe. "Prodajalca sta izpolnila svoje pogodbene zaveze in pravočasno izpolnila potrebne odložne pogoje za zaključek transakcije, kupcu pa kljub temu ni uspelo pridobiti odobritve transakcije s strani pristojnega varuha konkurence, zaradi česar je namesto enostranskega podaljšanja roka prodajalce obvestil o odstopu od pogodbe," je po poročanju STA sporočil direktor družbe Tuš Holding Andraž Tuš.

Kot navajajo v Financah , ki so prve poročale o prekinitvi posla, je moral Mercator prodajalcem Tuša – družini Tuš in skladu Alfi – pustiti pet milijonov evrov varščine. Če bi Mercator, ki je v lasti hrvaškega holdinga Fortenova, nadaljeval postopek nakupa, bi ga to stalo še dodatne tri milijone evrov, ki bi jih moral vplačati na podaljšanje pogodbe.

Predmet pogodbe je (bil) stoodstotni delež podjetja Engrotuš brez dejavnosti Tuš drogerija, ki je v postopku oddvojitve. Transakcija je bila po neuradnih podatkih Dela in Financ vredna okoli 30 milijonov evrov.

Kaj bo s Tušem?

Ob lanskem podpisu pogodbe o Mercatorjevem prevzemu Tuša sta bili obe strani optimistični, kako da bo to utrdilo položaj obeh trgovskih podjetij ter slovenskim dobaviteljem in zaposlenim prineslo nove razvojne priložnosti. Koristi iz povezovanja naj bi imeli tudi kupci in celotno slovensko gospodarstvo.

A kot kaže, je prodaja zdaj padla v vodo. Andraž Tuš je za Finance še napovedal, da bodo iskali "resnejšega kupca". Pred odločitvijo o prodaji Mercatorja naj bi bila sicer v igri tudi mednarodna trgovska skupina Rewe.

V družbi Tuš Holding so sicer ob tem izrazili tudi zaskrbljenost, ker da je Mercator v procesu skrbnega pregleda in med transakcijo pridobival ključne informacije o poslovanju Engrotuša, ki bi jih lahko morebiti uporabil kot konkurent družbe Engrotuš. "Zato bomo spremljali njihove aktivnosti in po potrebi sprožili ustrezne postopke, s katerimi bomo zaščitili podjetje Engrotuš," je Tuš še zapisal v današnjem sporočilu za javnost.

Bo naprodaj tudi Mercator?

Ob napovedi prevzema Tuša se je sicer vseskozi postavljalo tudi vprašanje, ali si Mercator in Fortenova to sploh lahko privoščita. Fortenova je namreč močno zadolžena, ima pa tudi precejšnje težave z iskanjem vzdržnega servisiranja dolga. V začetku novembra je skupina dosegla dogovor o refinanciranju obstoječe obveznice skupine pri dosedanjem večinskem upniku, investicijski družbi HPS Investment Partners. Refinanciranje je odobreno do višine 1,22 milijarde evrov, za obdobje do konca prvega četrtletja 2026, so 4. novembra sporočili iz Fortenove.

Po podatkih Forbes Hrvaška efektivna obrestna mera znaša več kot deset odstotkov, kar je manj, kot so plačevali do zdaj, a je še vedno razmeroma visoka. To in kratek rok za poplačilo obveznosti nakazujeta na to, da bo skupina prisiljena prodati eno ali več svojih družb, pri čemer Forbes Hrvaška izpostavlja predvsem Mercator, Konzum in Jamnico.

Da se bo morala skupina verjetno odpovedati kateri od svojih velikih naložb, naj bi nakazoval tudi dogovor o posebnih pogojih glede razmerja med dolgom in dobičkom iz poslovanja, je izpostavljal Forbes Hrvaška.

Konec novembra sicer zapadejo obveznice, ki jih je Fortenova zaradi nepripravljenosti bank za kreditiranje prisiljena financirati pod zelo neugodnimi pogoji. Po podatkih Forbes Hrvaška je Fortenova stopila v stik z več deset bankami, da bi zagotovila potrebna sredstva.

Le 13 od 45 zainteresiranih bank je podpisalo pogodbe o zaupnosti, na koncu pa so le štiri banke pristale na delno sodelovanje pri financiranju. Nobena od teh bank ni ponudila, da bi financirala dolg v celoti.

Generalni direktor Mercatorja Tomislav Kramarić ostaja optimističen. Foto: Ana Kovač

Prvi mož Mercatorja ostaja optimističen

Prvi mož Mercatorja Tomislav Kramarić kljub temu ostaja optimističen. "Za Mercatorjem je težko leto, leto velikega prestrukturiranja podjetja. Kljub več izzivom, ki sta nam jih med drugim prinesla visoka cena električne energije in iskanje zaposlenih, smo s poslovanjem v prvih devetih mesecih letošnjega leta izjemno zadovoljni. Najhuje je za nami, dobro poslovanje je odlična popotnica za naprej, pred nami so boljši časi," je dejal Kramarić prejšnji teden na okrogli mizi v okviru 18. Strateške konference o trgovini na Brdu pri Kranju.

Generalni direktor Mercatorja, ki samo v Sloveniji zaposluje osem tisoč ljudi, je poudaril, da ne glede na zahtevnost slovenskega trga, ki je zanj trenutno eno izmed najkonkurenčnejših v Evropi, dosegajo veliko boljše rezultate kot preteklo leto. "V tem trendu bomo tudi nadaljevali. Naš cilj je, da s prestrukturiranjem zagotovimo zdravo prihodnost podjetja še za naslednjih 75 let in ostanemo prvi trgovec v Sloveniji," je bil optimističen.