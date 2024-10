Krim Mercator v samem zaključku strl Storhamar

Krim Mercator : Storhamar 25:23 (11:12) Dvorana Stožice, gledalcev 3715, sodnika: Dojčinov, Gorecov (oba Bolgarija).



Krim Mercator: Arenhart, Pandžić, Stanko 2, Gros 1, Zaadi 1, Mavsar 5, Pogorelc, N'Diaye, Gutirrez Bermejo, Varagić 5, Horaček 7, Ngombele, Brnović 4, Ignjatović, Erceg, Grbić.

Storhamar: Raasok, Hogseth, Monne, Rivas-Toft 4 (1), Venn 5, Abdula 3, Enkerud, Löfqvist 3, Svele 2, Ellertsen 1, Jacobsen, Obaidli 4, Boge Solaas 1, Mastad, Krogh.



Sedemmetrovke: Krim Mercator -, Storhamar 5 (1).

Izključitve: Krim Mercator 10, Storhamar 6 minut.

Rdeči karton: /.

Dozdajšnje tri tekme so krimovke opravile z odliko. Po tesni uvodni zmagi nad hrvaško Podravko Vegeto v Koprivnici s 24:23 in visoki domači zmagi proti danskemu Nyköbingu s 35:25 so v tretjem krogu v Romuniji premagale še Glorio Bistrito s 35:30. Sledil je reprezentančni premor, vendar je črnogorski trener na klopi ljubljanske ekipe Dragan Adžić povedal, da ta ni zmotil zmagovitega ritma.

Njegove besede so se izkazale za resnične, saj so Ljubljančanke nadaljevali stoodstotni niz. Na izenačeni tekmi, kjer po uvodnih 4:1 za Krim nobena ekipa ni vodila za več kot dva zadetka, so odpor tekmic strle prav v izdihljajih tekme. Norveška ekipa je Krimovke kmalu ujela (4:4), po obojestransko raztrgani in neučinkoviti igri pa je kar desetminutni strelski post krimovk prekinila Tjaša Stanko za vodstvo s 5:4.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na klopi ljubljanske ekipe Dragana Adžića so v 18. minuti prvič na tekmi zaostajale (5:6), po povsem enakovredni predstavi pa so se na veliki odmor odpravile z golom zaostanka (11:12).

Norvežanke so dobro zaustavljale Ano Gros. Foto: Filip Barbalić

Krimovke so v 36. minuti povedle s 14:12, a njihovo veselje je bilo kratkotrajno. Ljubljančanke so znova padle v krizo, kar so gostje izkoristile in jim štiri minute kasneje prvič ušle na dva gola prednosti (15:17). Domače igralke so nato le strnile svoje vrste ter po golih Alje Varagić in Tamare Mavsar v 42. minuti izenačile na 17:17.

Storhamar je v 51. minuti znova povedel za dva gola (20:22), a ga je Krim štiri minute kasneje ujel po dveh golih črnogorske krožne napadalke Tatjane Brnović.

Do zadnjega zvoka sirene se je v Stožicah odvijal ogorčen boj za vsak košček igrišča, v prelomnih trenutkih dvoboja pa je bilo nekaj več preudarnosti na strani Ljubljančank. V izteku predzadnje minute je Varagić povišala na 24:23, končni izid pa je nekaj sekund pred koncem tekme, potem ko so po minuti odmora zaustavile zadnji napad gostij, postavila Stanko.

Pri krimovkah je sedem golov dosegla Francozinja Tamara Horaček, Tamara Mavsar in Alja Varagić sta jih dodali vsaka po pet. Brazilska vratarka Barbara Arenhart je zbrala 12 obramb.

Naslednjo soboto, 12. oktobra, v Ljubljano prihaja romunska Bukarešta s slovensko reprezentantko Elizabeth Omoregie.

