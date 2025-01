V Mercatorjevi dobrodelni akciji društvom razdelili 150 tisoč evrov

Velika donatorska akcija Srčna soseska je povezala več kot 381 tisoč glasov Mercatorjevih kupcev, ki so do konca leta izbrali izdelke z oznako Srčna soseska in oddali svoj glas za izbrano prostovoljno društvo. Mercator je glede na prejete glasove podpore dvajsetim izbranim društvom skupaj namenil 150 tisoč evrov.

Vrhunec vseslovenskega gibanja Srčna soseska je bilo srečanje s predstavniki 20 prostovoljnih društev iz vse Slovenije, kjer sta predsednik poslovodstva Mercatorja Tomislav Kramarić ter direktorica sektorja za tržno komuniciranje in medije Andreja Zadnik Andoljšek predala donatorske čeke. V Mercatorju so se zahvalili vsem sodelujočim, tako kupcem kot tudi dobaviteljem, ki so sodelovali pri eni izmed najbolj povezujočih donatorskih akcij ob koncu leta. Mercator je za razvoj društev in kakovosti bivanja v soseskah po vsej Sloveniji 20 društvom doniral 150 tisoč evrov. "Srčna soseska je več kot le dobrodelna akcija – je izraz solidarnosti, povezovanja in skupnega prizadevanja za boljšo in prijetnejšo skupnost," so sporočili iz Mercatorja.

"Srčna soseska je odlično spričevalo, da lahko s skupnimi močmi naredimo veliko dobrega za lokalne skupnosti. Zahvaljujem se vsem, ki ste s svojimi glasovi in srčnostjo podprli izbrana prostovoljna društva," je v nagovoru poudaril predsednik poslovodstva Mercatorja Tomislav Kramarić.

Solidarnost, ki spreminja življenja

Prvo mesto je z 92.550 glasovi osvojilo Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. Predsednik društva Peter Žakelj je ob prejemu donacije v višini 75 tisoč evrov dejal: "Iskrena hvala vsem, ki ste nas v akciji podprli in bili z nami. Vesel sem, da temeljno načelo Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote skupaj gradimo dom ne deluje le med brezdomci, ampak tudi med prostovoljci, zaposlenimi in našimi prijatelji. Povezani lahko spreminjamo svet na boljše. Želim si, da bi skrb za brezdomce prebujala zavest, da vsi potrebujemo dom in da ga lahko gradimo le na trdnih temeljih spoštovanja, resničnih vrednot in pristne ljubezni!"

Drugo mesto je zasedlo Slovensko društvo za celiakijo, ki je zbralo 83.837 glasov in prejelo donacijo v vrednosti 12 tisoč evrov. "Donacijo bomo namenili trem projektom (Rehabilitacija otrok in mladostnikov, Rehabilitacija odraslih in Tabor mladih družin) in s tem pomagali vsem generacijam naših članov. Odličen odziv članov pri sodelovanju v akciji ter izjemna podpora vseh, ki so glasovali za naše društvo, je dodatna motivacija za naše nadaljnje delo. Iskrena hvala vsem za izraženo podporo," je izpostavila podpredsednica društva Nataša Forstner Holešek.

Predsednik poslovodstva Mercatorja Tomislav Kramarić (desno) ob predaji donatorskega čeka Zavetišču za zapuščene živali Horjul. Foto: Aleksandar Domitrica Na tretjem mestu je pristalo Zavetišče za zapuščene živali Horjul. Zbrali so 81.379 glasov in prejeli osem tisoč evrov. "Vaša podpora je dokaz, da skupnost skrbi za živali v stiski. S temi sredstvi bomo lahko izboljšali pogoje za oskrbo zapuščenih živali in jim nudili še več topline in varnosti. Iskrena hvala!," je dejala vodja zavetišča Polona Samec.

Donacija so prejela še naslednja društva:

4. mesto: Inštitut Zlata pentljica, otroci z rakom (34.502 glasova) - 5.000 evrov

5. mesto: Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (20.286 glasov) - 5.000 evrov

6. mesto: Združenje Europa Donna Slovenija (18.943 glasov) - 5.000 evrov

7. mesto: Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki (12.372 glasov) - 5.000 evrov

8. mesto: ZPMS - Hiša zavetja Palčica (7.352 glasov) - 5.000 evrov

9. mesto: Oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora (6.837 glasov) - 5.000 evrov

10. mesto: Spominčica - Alzheimer Slovenija (5.489 glasov) - 5.000 evrov

11. mesto: Zveza Sonček (4.900 glasov) - 2.000 evrov

12. mesto: Slovenska filantropija (3.447 glasov) - 2.000 evrov

13. mesto: Gasilska zveza Slovenije (3.186 glasov) - 2.000 evrov

14. mesto: Zveza Anita Ogulin & ZPM (2.680 glasov) - 2.000 evrov

15. mesto: Gorska reševalna zveza (1.570 glasov) - 2.000 evrov

16. mesto: Društvo Materina Dušica za otroke (624 glasov) - 2.000 evrov

17. mesto: Slovenska karitas (553 glasov) - 2.000 evrov

18. mesto: Zdravilišče RKS Debeli rtič (340 glasov) - 2.000 evrov

19. mesto: Fundacija Leona Štuklja in Miroslava Cerarja (202 glasova) - 2.000 evrov

20. mesto: Zavod Mirno morje (160 glasov) - 2.000 evrov