Začenja se Mercatorjev humanitarni projekt

Mercator je zagnal vseslovensko gibanje Srčna soseska, ki bo potekal do konca letošnjega leta. Mercatorjeva iniciativa povezuje Mercatorjeve kupce, lokalna društva ter skupnosti in dobavitelje za podporo tistim, ki s svojo srčnostjo in predanostjo izboljšujejo kakovost bivanja v našem okolju. Glede na prejete glasove podpore bo Mercator 20 izbranim društvom skupaj namenil 150 tisoč evrov.