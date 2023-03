Golob o novih prehranjevalnih smernicah v vzgojno-izobraževalnih zavodih #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik vlade Robert Golob se je ob 14. uri udeležil seje strateškega sveta za prehrano, predvidoma ob 15.45 pa bo skupaj s predsednico strateškega sveta Natašo Fidler Mis, Boštjanom Jakšetom in Borutom Jugom dal izjavo za medije. Spremljali jo bomo tudi na Siol.net.

Na seji so med drugim obravnavali prehrano otrok in mladostnikov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in nove smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih.