Prazna vreča tudi v Planici ne stoji pokonci: pogovarjali smo se z vodjo prehrane

Klemen Čuden se je pred 23 leti kot nosač pridružil ekipi za prehrano v Planici. Leta 2011 je, kot sam pravi po naključju, postal vodja prehrane za tekmovalce, njihove ekipe in planiške delavce ter prostovoljce in na tem mestu vztraja še danes. Te dni kot vodja prehrane na svetovnem nordijskem prvenstvu, že čez slab mesec dni pa na planiškem prazniku smučarskih poletov.

Skoraj vsak, ki smo ga srečali med prostovoljci v Planici, ima posebno zgodbo iz doline pod Poncami. Kakšna je vaša? Kako ste vi odraščali s Planico?

V Planico sem prišel leta 2000 kot prostovoljec. Kot 21-letnik sem bil del ekipe za prehrano, bil sem nosač. Naše delo je bilo raznašanje hrane in pijače po objektih ob skakalnici, torej v skakalno vas, kjer so tekmovalci, na sodniški stolp, v ogrevalni objekt in na trenersko tribuno. To pomeni, da smo in še vedno na ta mesta raznašamo kavo in čaj v termosteklenicah, sadje in prigrizke.

Kako ste se vi znašli v ekipi za prehrano?

Kako že temu pravijo? Naključje. Prejšnji šef prehrane je po svetovnem prvenstvu leta 2010 to delo končal in vlogo leta 2011 prepustil meni. Takrat sem rekel, poskusimo, bomo videli, kaj bo, in zdaj sem še vedno tu.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Ste tudi sicer povezani z gostinskim sektorjem?

Ne, po poklicu sem diplomirani inženir strojništva in delam v zasebnem podjetju, kjer se ukvarjamo s kontrolo opreme pod tlakom po Sloveniji.

Vemo, da prazna vreča ne stoji pokonci. Za katere vreče, če se simbolično izrazim, skrbite tukaj v Planici?

Zagotavljamo prehrano za tekmovalni del, torej za športnike, trenerje, sodnike in vodstvo tekmovanja, ter za delavce, ki delajo v Planici.

V Planici delujemo na dveh lokacijah, ena je pri domu Planica, kjer se prehranjujejo delavci in organizator, druga lokacija pa je pod Nordijskim centrom, tam se prehranjujejo tekmovalci in njihovi spremljevalci. Največji naval je med 10.30 in 12.00. Sam skrbim za organizacijo, pobiram naročila.

V Planici je poskrbljeno tudi za sladke pregrehe. Foto: Alenka Teran Košir

Kje pripravljate hrano?

Mi naročamo izključno količine. Hrano pripravlja naš zunanji dobavitelj, ki ima v Planici postavljeno kuhinjo. Vsakodnevno mu sporočamo količine hrane in jo razdelimo.

Koliko obrokov na dan razdelite?

Od prejšnjega torka vsak dan razdelimo okoli 1.200 toplih obrokov dnevno in okoli 1.200 sendvičev. Pri tekmovalcih, kamor štejemo tudi trenerje, serviserje, razne dobavitelje, pa okoli 1.100 toplih obrokov.

Koliko ljudi v Planici dela v enoti za prehrano?

Vsega skupaj nas je 70, od tega 50 planiških delavcev in 20 prostovoljcev.

Vsak dan razdelimo okoli 1.200 toplih obrokov dnevno in okoli 1.200 sendvičev. Pri tekmovalcih, kamor štejemo tudi trenerje, serviserje, razne dobavitelje, pa okoli 1.100 toplih obrokov. Foto: Alenka Teran Košir

Je velika razlika pri obrokih za tekmovalce in delavce? Ali obstajajo kakšni predpisi Mednarodne smučarske zveze?

Da, pri tekmovalcih so precejšnje specifike. Obstajajo točno določene zahteve FIS glede količine in glede na disciplino. To pomeni, da imajo smučarski tekači drugačno hrano kot skakalci. Tekači bi jedli samo ogljikove hidrate, skakalci pa juho in solato.

Koliko pozornosti namenjate higienski neoporečnosti? Včasih se zgodi, da se na športnih tekmovanjih v ekipi pojavijo želodčne težave … Ste zelo pozorni tudi na to?

Ogromno. Treba je izpolnjevati vse higienske minimume, da se res ne bi pojavile kakršnekoli težave.

"Obstajajo točno določene zahteve FIS glede količine in glede na disciplino. Tekači bi jedli samo ogljikove hidrate, skakalci pa juho in solato." Foto: Alenka Teran Košir

V Planici delate že več kot 20 let. So želje, zahteve tekmovalnih ekip drugačne kot nekoč?

Zagotovo. Tekači si večinoma želijo ogljikovih hidratov, kalcija, juho in solato … Naše delo je zagotavljanje kosila za tekmovalce in njihove ekipe za čas, ki ga preživijo na tekmovalnem prizorišču.

Ali iz ekip sporočajo posebne želje?

Težko rečem, ker se to pogovorijo že na sestankih ekip. Če so kakršnekoli specifike, mi to sporoči vodja tekmovanja. Se pa to z leti spreminja, včasih ni bilo zahtev po vegetarijanskih, veganskih in brezglutenskih menijih. Danes je to nekaj povsem običajnega.

"Zagotavljamo prehrano za tekmovalni del, torej za športnike, trenerje, sodnike in vodstvo tekmovanja, ter za delavce, ki delajo v Planici." Foto: Alenka Teran Košir

Pa je veliko posebnih zahtev?

Zelo malo, manj kot odstotek. Pričakoval sem precej več izjem.

Kaj pa brezglutenskih?

Nekaj primerov je med smučarskimi tekači, ne veliko, manj kot deset.

Že čez slab mesec vas čaka novo planiško dogajanje?

Res je, čaka nas še svetovni pokal v smučarskih poletih, ki je precej bolj utečena zadeva kot pa svetovno prvenstvo, in poteka v precej manjšem obsegu.

