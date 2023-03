Izjemni Zajc napovedal boj za naslov, uspešni tudi ostali trije Slovenci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko so smučarske skakalke v sredo s tekmo na veliki skakalnici končale nordijsko svetovno prvenstvo v Planici, pa se za smučarske skakalce dogajanje na veliki skakalnici šele zares začenja. V kvalifikacijah za petkovo posamično tekmo (17.30) je zablestel Timi Zajc, ki je bil s 136 metri (142,5 točke) najboljši, drugo mesto je osvojil Poljak Dawid Kubacki (137,1), tretje pa njegov rojak Kamil Stoch (136,9). Na tekmo so se uvrstili tudi ostali trije Slovenci, Domen Prevc je bil deseti (128,1), Anže Lanišek 13. (127), Žiga Jelar pa 21. (121,9).

SP v Planici, velika skakalnica, kvalifikacije

Pred smučarskimi skakalci sta še dve tekmi nordijskega svetovnega prvenstva v Planici. V petek se bodo za komplet odličij borili na posamični tekmi na veliki skakalnici, v soboto pa bodo reprezentanti moči združili na ekipni tekmi.

Sredin trening je zaznamoval grd padec Petra Prevca, ki so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Ob padcu je na srečo utrpel le udarce, zaradi katerih čuti bolečine, in lažji pretres možganov. Danes se je oglasil na družbenem omrežju, se zahvalil najbližjim, zdravstvenemu osebju in vsem, ki so mu poslali spodbudna sporočila, popoldne pa so s Smučarske zveze Slovenije sporočlili, da so ga odpustili iz bolnišnice in je že v domači oskrbi, kjer ga čaka 14-dnevni počitek.

Ob 17.30 se je 62 skakalcev podalo v kvalifikacijski boj za petkovo preizkušnjo. Slovenski selektor Robert Hrgota lahko računa na štiri tekmovalce. Najbolj vroči železi sta Timi Zajc in Anže Lanišek, ki sta na sredinem treningu zasedla drugo in prvo oziroma tretje in drugo mesto. Oba sta izpustila tretji trening skok, po treningu pa dejala, da sta zadovoljna z uspešnim prehodom na veliko skakalnico.

Potem ko je tekme na srednji napravi spremljal kot gledalec, bo tekmovalni del prvenstva prvič okusil Domen Prevc. Ta v prvih dveh trening skokih v sredo ni bil prepričljiv, nato pa je zamenjal dres in bil v tretjem trening skoku, ki so ga nekateri najboljši izpustili, prvi. Ob Prevcu je Hrgota vstopnico po internem boju z Lovrom Kosom zaupal še Žigi Jelarju.

Za Kosa prvenstvo še ni nujno povsem končano. Kot je pojasnil Hrgota, bi lahko dobil mesto na sobotni ekipni tekmi, če Jelar ali Domen Prevc na individualni tekmi ne bosta skakala na želeni ravni.

Kubackiju in Kobajašiju najdaljši skok poskusne serije

Večina skakalcev je opravila poskusni skok, na prvem mestu je bil Dawid Kubacki (131 metrov), dve točki za njim Rjoju Kobajaši, na tretjem pa s 3,9 točke zaostanka prvak s srednje naprave Piotry Zyla. Zajc in Lanišek v poskusni seriji nista skakala. Prevc je pristal pri 123,5 metra in zasedel 9. mesto, Žiga Jelar (120,5) je bil 18.

Petkova tekma se bo začela ob 17.30.

