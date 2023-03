Po grdem padcu se je oglasil Peter Prevc, pri FIS razmišljajo o varovalih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dan po grdem padcu na treningu na veliki skakalnici v Planici se je na družbenem omrežju oglasil Peter Prevc, vesel, da se je "iz padca odvalil zgolj s pretresom možganov in udarjenim hrbtom". Ob tem se je zahvalil ženi, reševalcem, zdravnikom, medicinskim sestram ter vsem drugim za spodbudna sporočila. Njegov padec je sprožil vprašanje o morebitnih dodatnih varnostnih ukrepih, ki se na nacionalnih ravneh že izvajajo.

Sredin trening je zaznamoval grd padec slovenskega skakalnega šampiona Petra Prevca, ki so ga sprva pregledali na prizorišču, nato pa s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. "Ob padcu je na srečo utrpel le udarce, zaradi katerih čuti bolečine, in lažji pretres možganov. Več informacij sledi jutri," so v sredo popoldan sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

30-letnik se je danes popoldan oglasil na družbenem omrežju in skozi šest fotografij podoživel sredino dogajanje. Ob tem se je zahvalil vsem, ki so mu pomagali in mu poslali spodbudna sporočila.

Dodal je, da "včasih stvari izgledajo slabo. Na srečo sem se iz padca odvalil zgolj s pretresom možganov in udarjenim hrbtom. Iskrena hvala ženi, vsem reševalcem, zdravnikom, medicinskim sestram, ki skrbite zame, da bom iz bolnišnice odšel zdrav. Hvala vsem za spodbudna sporočila."

Dodatni varnostni ukrepi? "Po padcu se je v skakalni karavani začelo govoriti o novih morebitnih varnostnih ukrepih, ki se na nacionalnih ravneh že izvajajo." Foto: Sportida

Po grdem padcu slovenskega šampiona se je začelo v skakalni karavani govoriti o novih morebitnih varnostnih ukrepih, ki se na nacionalnih ravneh že izvajajo. Skakalci, stari do 16 let, morajo namreč imeti posebno vrvico, ki se jo zatakne v čevelj in ki zadrži smučo v takšnih primerih, kot je doletel Petra Prevca.

Pertile: O tej možnosti razmišljamo že več mesecev

O varovalih za zatiče je po Petrovem padcu spregovoril prvi mož skokov Sandro Pertile, ki je za Przegląd Sportowy dejal: "O tej možnosti smo razmišljali že več mesecev. Varnostni pas je element, ki ga je treba obravnavati kot obveznega."

"O tej možnosti smo razmišljali že več mesecev. Varnostni pas je element, ki ga je treba obravnavati kot obveznega." Foto: Guliverimage

Z njim se je strinjal tudi eden najboljših norveških skakalcev Anders Bardal: "Moral bi biti obvezen. Varnostni pas bo zagotovil, da smuči ob padcu ne bodo izpadle."

Strokovnjak norveške NRK in tudi nekdanji smučarski skakalec Johan Remen Evensen je ob tem dodal, da se je ob padcu slovenskega skakalca prestrašil. Tudi sam meni, da je treba uvesti dodatne zaščitne ukrepe, da se takšne neprijetnosti ne bi ponovile: "Varnostni trak ne tehta nič in zahteva dodatne 2,5 sekunde za namestitev. To je najcenejše zavarovanje, ki ga lahko ima športnik."