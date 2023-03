Ema, Nika, Timi in Anže prejeli medalje in se spomnili na nesrečnega Prevca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska zasedba v postavi Ema Klinec, Nika Križnar, Timi Zajc in Anže Lanišek je na mešani ekipni tekmi v smučarskih skokih na srednji skakalnici v nedeljo osvojila prvo kolajno na domačem svetovnem prvenstvu v Planici, v sredo zvečer pa so slovenski skakalci v Kranjski Gori prejeli bronasta odličja za tretje mesto. Zlate kolajne so prejeli Nemci, srebrne pa Norvežani.