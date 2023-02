Razbili so led, zdaj se bo lažje dihalo

Robert Hrgota in Zoran Zupančič sta se podpisala kot prva trenerja, ki sta poveljevala slovenski ekipi do bronastega odličja na tekmi mešanih ekip na nordijskem svetovnem prvenstvu. Oba sta se strinjala, da bodo šli zdaj v obeh taborih lažje na Bloudkovo velikanko.

Slovenija slavi ekipo v sestavi Nika Križnar, Timi Zajc, Ema Klinec in Anže Lanišek, ki so se razveselili zgodovinskega bronastega odličja na nordijskem svetovnem prvenstvu. Na domačih tleh v Planici so skočili do uspeha, ki jim je narisal nasmeh na obrazu.

Robert Hrgota in Zoran Zupančič sta kot trenerja podala četverico v boj, ki je morala na koncu premoč priznati le Nemčiji, ki je že petkrat zapored osvojila zlato na tovrstni preizkušnji, in Norveški.

"Bila je možnost za zlato, a je tudi tretje mesto lepo"

"Vedel sem, da fanta dobro skačeta. Že včeraj sta skakala dobro. Včeraj se nam ni izšlo, danes smo osvojili medaljo, ki je bila nekakšen led pred nami. Bili smo v igri za zlato medaljo, na koncu smo veseli z bronastim odličjem," so bile prve besede glavnega trenerja moškega dela ekipe.

Robert Hrgota je zadovoljen s predstavami fantov. Foto: Anže Malovrh/STA

Glave so se morale pred nedeljsko tekmo dodobra umiriti. Vsem je namreč jasno, kaj se je dogajalo dan pred tem na posamični preizkušnji, ko sta Lanišek in Zajc potegnila kratko zaradi vremenskih razmer in odločitve žirije. Žaba je dal jasno vedeti, da je težko zaspal, zato je bronasta medalja prava pomiritev. "Mislim, da smo vsi kar težko zaspali in tudi spali. Če imaš možnost za medaljo, jo moraš zagrabiti. Nismo je. Danes smo jo. Bila je možnost za zlato, a je tudi tretje mesto lepo. Veseli smo, da gremo lahko mirni na veliko napravo, ki jo fantje nestrpno pričakujejo," je povedal Hrgota, ki bo dal fantom v ponedeljek prosto, v torek pa bodo misli usmerili proti Bloudkovi velikanki.

"V kolajno sem začel verjeti že po koncu prve serije"

Odličja se je razumljivo razveselil tudi Zupančič, ki je moral pred dvema letoma v Oberstdorfu zaradi okužbe s koronavirusom v izolacijo in se ni mogel od blizu veseliti medalj na nordijskem prvenstvu. A to ni zanj novost, saj so dekleta blestela tudi na lanskih olimpijskih igrah v Pekingu.

Zoran Zupančič je vesel bronastega odličja. Foto: Anže Malovrh/STA

"Vedno je cilj kolajna. Videli smo, da se lahko vse zgodi. Zelo težko jo dobiš, hitro pa jo lahko izgubiš. Bili smo tudi v boju za zlato, a ekipa je sestavljena iz štirih članov. Za zlato je treba narediti osem perfektnih skokov. Lahko rečem, da nam to ni uspelo, ampak kot ekipa se lahko veselimo tega brona. Načeloma sem v kolajno začel verjeti že po koncu prve serije, a nikoli se ne smeš veseliti pred koncem," je razmišljal glavni trener ženske reprezentance.

"Ema si je naložila preveč bremena"

Ekipa je močna toliko, kot je močan najšibkejši člen. Tokrat je imela nekaj težav le Ema, a je vseeno odskočila toliko, da je postavila svoj košček v celoten mozaik: "Ema je bila bolj pod pritiskom in ji ni šlo po željah, ni uspela pokazati tistih svojih skokov, vsekakor si je naložila preveč bremena. Nika pa je bila spet tista prava Nika, zelo močna, samozavestna. Štartala je na polno in ponesla ekipo."

Ema Klinec si je po mnenju Zupančič naložila preveliko breme. Foto: Anže Malovrh/STA

Skakalke čaka do konca prvenstva le še posamična tekma na Bloudkovi velikanki. V ponedeljek jih po besedah Zupančiča čaka malce težji trening v telovadnici, da si spet naberejo moči, v torek sledi trening – po njem bo iz peterice odpadla najšibkejša - in kvalifikacije za sredino preizkušnjo za medalje.

Moški del pa poleg posamične tekme, ki bo na sporedu v petek, čaka še sobotna ekipna. Na skakalnici se bosta spet priključila Peter in Domen Prevc, ki sta v petek trenirala v Kranju, v nedeljo pa sta delala na moči - vsa šesterica bo na preizkušnji že v četrtkovih kvalifikacijah.