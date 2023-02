Nemci na maratonski tekmi ubranili zlato, Slovenci do prvega odličja na domačem SP

Nemška mešana skakalna ekipa je v Planici na maratonski tekmi (dve uri 20 minut), ki so jo zaznamovale zahtevne razmere (veter in sneg), ubranila naslov svetovnih prvakov. Do srebra so skočili Norvežani, do brona pa Slovenci (Nika Križnar, Ema Klinec, Anže Lanišek, Timi Zajc), ki so po šestih od osmih skokih vodili, a po drugem skoku Eme Klinec zdrsnili na tretje mesto. To je prvo slovensko odličje na domačem prvenstvu. Kolajne bodo prejeli šele sredi prihodnjega tedna.

Slovenska četverica je tretje mesto zasedala že po prvi seriji, v drugi se je po res odličnih skokih Nike Križnar in Timija Zajca prebila celo na prvo, a so Nemci in Norvežani na koncu naredili dovolj, da so se prebili pred slovensko vrsto.

"Svoje sem oddelal, kot je treba. Skoki so bili vrhunski. Dokazali smo, kam dejansko spadamo. Želeli smo si to medaljo, ni bilo lahko, a zato smo še toliko bolj veseli," je za RTV Slovenija dejal Lanišek in spet malce okrcal žirijo. "Pred svojim skokom sem prosil za predskakalca, videli smo, kako sneži in snežinke se hitro lepijo. Pred Granerudom je nato šel predskakalec, toda tako je," je še dodal 26-letni Domžalčan.

Prav tako vesela je bila še pred dnevi obolela Nika Križnar. "Ne, res se ne morem znebiti nasmeha. Imamo prvo kolajno na mešani ekipni tekmi na SP. Ekipa je res delovala kot eno. Škoda za Emin zadnji skok, videti je bilo res grozno. Toda na srečo je obstala na smučeh in se odpeljala do konca. Vesela sem, medaljo imamo, zdaj gremo le še naprej," je v izteku skakalnice dodala za nacionalno televizijo.

Skakalci in skakalke se bodo prihodnji teden preselili na večjo skakalnico, kjer skakalke 1. marca čaka še zadnja, individualna tekma, skakalce pa še dve – posamična in ekipna.

SP v Planici, mešana ekipna tekma, srednja skakalnica: 1. Nemčija 1017,2

(Selina Freitag 99/95, Karl Geiger 92,5/98, Katharina Althaus 94,5/102, Andreas Wellinger 100/98) 2. Norveška 1004,5

(Anna Odine Ström 97/91, Johann Andre Forfang 92,5/98, Thea Minyan Björseth 90,5/99,5, Halvor Egner Granerud 99/97,5) 3. Slovenija 1000,4

(Nika Križnar 101/101, Timi Zajc 96,5/103, Ema Klinec 88/91, Anže Lanišek 100/98) 4. Avstrija 987,5

5. Japonska 944,9

6. Finska 885,5

7. Švica 879,2

8. Poljska 846,0

...

Kaj se je dogajalo

Noč na nedeljo je v Planici prinesla okoli 15 centimetrov snega, kar je pripravljavcem skakalnice naložilo dodatno delo, a za razliko od tekme mešanih ekip v nordijski kombinaciji se je tekma mešanih ekip v smučarskih skokih začela ob predvideni uri. Razmere Pričakovati gre dolgo tekmo, saj znova nagaja veter, tako da je bilo pričakovati več prekinitev, kar se je tudi uresničilo.

Timi Zajc Foto: Guliverimage To je že v prvi skupini občutila Nika Križnar, ki je morala z zaletišča, kar je ni zmedlo. Skočila je 101 meter (prejela vetrovni odbitek) in prevzela vodstvo. Slovenci so bili po prvi skupini drugi, prehiteli so jih le Norvežani oziroma Anna Odine Ström (97), ki je prejela kar 13,5 točke dodatka in za 7,3 točke prehitela Križnarjevo. Tretji Japonci so zaostajali 12,3 točke, četrti Nemci 12,9. Tudi v drugi skupini je bilo precej čakanja, najbolj se je načakal Simon Ammann. Za Slovenijo je odlično v danih razmerah skočil Timi Zajc, s sedmega zaletnega mesta je skočil 96,5, zbral največ točk med vsemi v celotni prvi seriji in Slovenijo le na 1,3 točke približal Norvežanom. Tretji Nemci so zaostajali 14,6 točke, četrti Japonci 22,9 točke, peti Avstrijci pa 27,3.

Ema Klinec je v tretji skupini pristala pri 88 metrih, Nemka Katharina Althaus pa 94,5 metra, tako da so Nemci za 3,3 točke prehiteli Slovenijo, ki je zdrsnila na tretje mesto. V vodstvu so vztrajali Norvežani, ki imajo 5,4 točke prednosti pred Nemci, 8,7 pred Slovenci, 16,9 pred Japonci in 17,3 pred petimi Avstrijci.

Pred četrto skupino je veter začelo spremljati tudi sneženje, skakalci so morali dolgo čakati na skoke, dvakrat so spremenili zaletno mesto. Anže Lanišek je potegnil vse do 100 metrov in slovensko ekipo drugim Nemcem približal na zgolj 0,1 točke. V vodstvu so ostali Norvežani, s prednostjo 4,4 točke pred Nemci.

Križnarjeva je v finalu znova potegnila do 101 metra in slovensko ekipo popeljala na prvo mesto, 0,9 točke pred Norveško in 5,7 točke pred Nemčijo. Nov odličen skok Timija Zajca, s 103 metri in lepimi ocenami je še povečal prednost pred najbližjimi zasledovalci Norvežani na 10,6 točke, tretji Nemci so zaostajali 13,7 točke. Emi Klinec se skok ni izšel, zmogla je 91 metrov, ob doskoku skoraj padla, prejela nizke ocene, tako da je Slovenija zdrsnila na tretje mesto. Katharina Althaus je Nemčijo popeljala v vodstvo, pred drugo Norveško so imeli 7,3 točke prednosti, pred tretjo Slovenijo 11,6. Anže Lanišek je znova moral čakati na svoj skok, v težkih razmerah pristal pri 98 metrih in Sloveniji zagotovil odličje. Veter se je po Lanišku obrnil v vzgornik, žirija je dolgo čakala, preden je Halvor Egner Granerud dobil zeleno luč in s 97,5 metri prehitel Laniška. Kot zadnji je skočil Andreas Wellinger in z 98metri skočil do zlata.

Križnarjeva rekordna v poskusni seriji Nika Križnar je v poskusni seriji skočila do ženskega rekorda skakalnice - 103 metrov. Foto: Guliverimage Tekmovalci so opravili s poskusno serijo. V prvi skupini je Nika Križnar odlično izkoristila pogoje in skočila 103 metre (edina v skupini je prejela vetrovni odbitek), kar je ženski rekord skakalnice. V drugi skupini je bil najboljši Timi Zajc z 99 metri, za slabih deset točk je ugnal najbližjega zasledovalca Jana Hoerla. Ema Klinec je v svoji skupini zasedla šesto mesto, Anže Lanišek pa je v četrti skupini zaostal le za Stefanom Kraftom. Najboljši v poskusni seriji so bili Nemci (365,5 točke), drugi Avstrijci (362,5), tretji Slovenci, četrti pa Norvežani (353,4).

