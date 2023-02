Videti je, da je pripravljena narediti vse

Vesna Fabjan, naša nekdanja vrhunska tekačica na smučeh, je v času prvenstva zelo zasedena. Videti je, da je predana svojemu delu in je pripravljena storiti vse, da bi na kakršenkoli način pomagala slovenskim tekmovalkam in tekmovalcem na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici. Svojo ramo je ponudila tudi razočarani kombinatorki Emi Volavšek .

Vesna Fabjan je v svoji karieri dosegla veliko izjemnih rezultatov. Foto: Sportida

Vesna Fabjan je danes vodja panoge v teku na smučeh. V Planici smo lahko opazili, da je zelo predana svojemu delu in da je poleg vseh preostalih članov v slovenski ekipi pripravljena narediti vse, da bi naši tekačice in tekači čim bolje opravili svoj del naloge. Ko smo se z njo pogovarjali, je imela ob sebi tri rezervne tekaške palice, da jih lahko poda, če se kateremu od tekmovalcev zlomi.

"Vsi smo tukaj, da poskušamo tekmovalcem zagotoviti najboljše mogoče pogoje. Biti na progi na čim več mestih ter spodbujati naše tekmovalce. Ob sebi imamo rezervne palice, če se karkoli zgodi. Na nekoliko bolj oddaljenih mestih so tudi trenerji. Ne želimo stvari prepustiti naključju in želimo imeti vse pod nadzorom," nam je uvodoma povedala bronasta z olimpijskih iger v Sočiju, ki ima v teh dneh tudi veliko medijskih obveznosti. "Tukaj je idealno, ker je vse blizu in me zato tudi večkrat vidite," nam še v smehu pojasni.

Vesna Fabjan je nastopila na šestih svetovnih prvenstvih. Foto: Boštjan Boh

Fabjanova, ki je leta 2020 končala svojo športno pot, ima veliko izkušenj iz športne kariere. Če pogledamo v luči svetovnega prvenstva v Planici, je tudi ona kot tekmovalka nastopila na kar nekaj svetovnih prvenstvih. V njeni karieri se jih je nabralo kar šest. Se ji ob domačem prvenstvu vračajo spomini iz njenih tekmovalnih dni?

"Da, res je, bilo je kar nekaj svetovnih prvenstev. Zdaj, ko je prvenstvo doma, se predvsem spomnim tekem svetovnega pokala, ki so bile tukaj. Misel, ki se poraja, je, kaj bi bilo, če bi Planica prej dobila organizacijo svetovnega prvenstva. Hkrati ob tem vidiš, da v šprintu prihaja do takšnih presenečenj, ko je bil v moškem šprintu Francoz, ki ni bil v ožjem krogu favoritov, na stopničkah."

"Po drugi strani pa iz lastnih izkušenj, ko sem bila sama na svetovnem prvenstvu, vem, kaj to pomeni. Ravno prej sem bila s kombinatorko Emo Volavšek, ki sem ji poskušala razložiti, da kar se njej dogaja, ni najhuje in da naj iz tega potegne najboljše ter iz tega rezultata črpa za rezultat svoje kariere."

"Niso vedno samo medalje tiste, ki štejejo"

Vesna Fabjan je bila zagotovo ena tistih, ki je še kako dobro razumela našo kombinatorko, ki je po odličnem skoku pri teku na smučeh pokvarila svojo uvrstitev. Vesna je leta 2011 na svetovnem prvenstvu v Oslu zasedla četrto mesto in doživela veliko razočaranje. A danes na tisti rezultat gleda povsem drugače.

"Seveda, takrat je bilo razočaranje. Po drugi strani pa sem hvaležna, da sem to doživela. Danes z razdalje lažje gledam na to. Tako, kot sem rekla. To je pač stvar, ki je ne želiš še enkrat ponoviti. Če ne bi bilo mojega četrtega mesta, tudi olimpijske medalje ne bi bilo. Dejansko se iz takšnih izkušenj marsikaj naučiš. Niso vedno samo medalje tiste, ki štejejo. Morda na zunaj, za sponzorje in vse druge zadeve. Za športnika in kot osebnost pa so takšna razočaranja vredna še več."

Vesna Fabjan rada daje nasvete mlajšim tekmovalcem. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Vsa kulisa, ki gre v svet, je takšna, kot mora biti"

Čeprav danes 37-letna Fabjanova ni v vlogi trenerke, se vseeno veliko pogovarja z mlajšimi tekmovalci in jim zelo pomaga s svojimi nasveti. Pravi, da nihče od njih ne pričakuje vrhunskih rezultatov. Predvsem, da iz teh nastopov potegnejo največ in se s tem naučijo, kaj tako veliko tekmovanje prinaša. Če bi bila še sama tekmovalka, bi bil nastop na SP zanjo velik privilegij in velika čast.

"Po drugi strani, ko vidim, kakšne so bile razmere na progi, je lažje biti na tej strani. Sama nikoli nisem marala preveč toplih in mehkih razmer. Sicer je za vse enako, temu se moraš prilagoditi. Te stvari je treba odmisliti in se prilagoditi na svoj nastop," je povedala naša sogovornica, ki je organizatorjem vseeno namenila vse pohvale. "Vedno se najdejo stvari, ki se jih da še izboljšati in se izboljšujejo iz dneva v dan. Res pa je, da vsa kulisa, ki gre v svet, je takšna, kot mora biti."

Preberite še: