Ema Volavšek v tekaškem delu tekme zdrsnila iz deseterice

Volavškova, ki je za zlato Norvežanko Gydo Westvold Hansen, najbolj dominantno tekmovalko na letošnjem svetovnem prvenstvu, v teku zaostala 1:37,5, je bila po svojem tekaškem nastopu vidno razočarana.

"Ne vem, kaj se je zgodilo, že od štarta naprej se nisem najbolje počutila, nisem pa si mislila, da bom izgubila toliko mest. Ponavadi v teku napredujem, danes pa enostavno ni šlo. Načrt je bil, da začnem bolj umirjeno in potem borbam, a tudi če sem začela umirjeno, v nadaljevanju nisem prav veliko dodala, ker je bila proga res izjemno težka. Po pravici povedano mi je bilo težko že do prvega klanca. Saj je vedno težko, a ko si boljši, lažje prenašaš bolečino," je v pogovoru z mediji povedala Volavškova, ki je v današnjem nastopu kljub razočaranju na koncu vendarle našla kanček pozitivnega. "Od zadnjega svetovnega prvenstva (20. mesto) sem vseeno pridobila nekaj mest."

"Vsak od nas ima kakšno težko izkušnjo. Moja je na primer 4. mesto na svetovnem prvenstvu, a sem potem iz tega potegnila toliko, da imam tudi olimpijsko medaljo. To mi je bila šola, kako naprej. Morda tudi zato vem, kako se športnik počuti v takem trenutku. Takrat je najbolj pomembno, da razočaranje ne prevlada. Poiskati moraš tisto, kar je bilo v nastopu pozitivno in na tem graditi. Pomembno je, da se ne predaš malodušju, ker se potem začneš obremenjevati in ten a koncu to dodatno potre. Pomembno je, da iz takih izkušenj črpaš samo pozitivne stvari, da gledaš naprej in gradiš iz tega, da se to ne ponovi oz. da naslednjič prideš še močnejši.

Kako sta se izkazali preostali dve slovenski tekmovalki? Silva Verbič je osvojila 26. mesto (+ 4:40,0), Teja Pavec pa je tekmo končala na 29. mestu (5:17,0). To pomeni, da je Verbičeva dobila interni obračun za mesto na mešani ekipni tekmi, ki bo na sporedu v nedeljo.

Nosilke medalj (z leve): Nathalie Armbruster, Gyda Westvold Hansen in Haruka Kasai. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ema Volavšek si je po skakalnem delu prislužila veliko pohvalo trenerja Gorana Janusa. Ta je v izjavi za nacionalno televizijo poudaril, da je v Planici spremljal najboljši skok v tej sezoni, in ni skrival zadovoljstva, saj za najboljšo zaostaja le 52 sekund, tako da na tekaškem delu tekme napoveduje še velik boj za najvišja mesta.

S svojim skokom je bila zelo zadovoljna. "Kar precej sem izvlekla iz skoka in mislim, da bo to dobro izhodišče," je bila nasmejana v mešani coni, kjer se je ustavila ob slovenskih novinarjih. Volavškova, ki se je zadnji mesec ubadala z bolečinami v hrbtu, ki so ji onemogočile priprave na skoke, je dejala, da bolečine sicer niso pozabljene, jih bo pa za en dan postavila na stran in skušala pozabiti nanje. Na vrhu skakalnice je zaradi pomembnosti tekmovanja čutila nervozo, a si je rekla, kar bo, bo, in se spustila po smučini. Kar zadeva cilje v tekaškem delu, ki je njena močnejša disciplina, si želi, da bi odtekla čim hitreje, potem pa se bo izkazalo, kaj to pomeni. "Seveda bi bila na koncu najbolj zadovoljna z medaljo, bom pa vesela tudi, če bom nastop dobro oddelala," je sporočila 20-letna tekmovalka iz Vrha nad Želimljami.

Teja Pavec, ki v tej sezoni ni nastopala na tekmah svetovnega in kontinentalnega pokala, po prvem delu tekme zaseda 18. mesto, pet mest nižje pa je Silva Verbič. Tista, ki si bo danes prislužila boljšo uvrstitev, bo nastopila na nedeljski tekmi mešanih "dvojic", kjer je eno mesto že rezervirano za Volavškovo.

Teja Pavec in Silva Verbič se potegujeta za drugo žensko mesto na nedeljski mešani ekipni tekmi. Foto: Alenka Teran Košir

Silva Verbič je svoj nastop v skakalnem delu ocenila kot soliden. "Skok je bil v slogu letošnje sezone. Forma se stopnjuje, skok je bil soliden, eden boljših v letošnji sezoni," je povedala vedno nasmejana Gorenjka. Navdušena je bila nad navijači, ki so bili ob skakalnici zelo glasni. "Med navijači so tudi moji znanci, lepo so me presenetili," se je smejalo ljubiteljici ročnih del. "Da, zvečer in zjutraj sem se sproščala s kvačkanjem in pletenjem. Trenutno imam v delu kratko majico za poletje," je namignila 20-letna študentka geografije, ki se bo do tekaškega dela skušala sprostiti in se odpočiti.

Nasmejana je do novinarjev prikorakala tudi Teja Pavec, ki je s 17 leti druga najmlajša kombinatorka na tem prvenstvu. "Pred tekmo sem bila nekoliko živčna, a se mi je uspelo zbrati za skok. Žal nisem imela sreče z vetrom, bo pa naslednjič bolje." Med navijači je bilo opaziti velik navijaški transparent v podporo Pavčevi. "Da, tukaj je precejšnja zasedba. Od moje družine do prijateljev, zelo sem vesela, da so me prišli podpret in spodbujat."