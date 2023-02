»Šport je najpomembnejši v mojem življenju, vse drugo se mu mora podrediti«

Oglasno sporočilo

»Svetovno prvenstvo v Planici je moj glavni cilj. Pol letošnje sezone je sicer že mimo, moj cilj je, da se čim bolje odrežem na vseh tekmah, to se bo zagotovo poznalo na končnem rezultatu. Letos imam lahko visok rezultat,« pravi najboljša slovenska kombinatorka Ema Volavšek, članica Smučarsko skakalnega kluba Ilirija.

Čemu vse se je treba odpovedati za rezultate v športu, razkriva najboljša slovenska kombinatorka Ema Volavšek iz kluba Ilirija. Od vsakodnevnih treningov do zelo omejenih zajtrkov in počitnic. A dejstvo je, da je šport zelo redka dejavnost, ki Slovence združuje, športniki pa brez sponzorjev ne zmorejo vsakodnevnih treningov in priprav za tekme.

Kaj vse se mora poklopiti, da tekmovalka doseže uvrstitev na zmagovalne stopničke? »Najpomembnejši so treningi, seveda na uvrstitev vplivajo tudi vremenski pogoji, ampak na to se tekmovalec ne sme ozirati, saj na vremenske pogoje pa res nima vpliva. Seveda pa vpliva tudi dnevna forma, včasih namreč pride tudi slab dan, slabo se počutiš in slabši so občutki na skakalnici,« pojasni Ema Volavšek.

Je prva slovenska kombinatorka, ki je stala na zmagovalnih stopničkah za rezultat na tekmi svetovnega pokala. To je bilo pred dvema letoma, ko je bila stara 19 let, kakšni so bili občutki? »Bila sem zelo zelo vesela.« Več kot to ne pove. Bolj poudari, kaj je potrebno, da prideš do stopničk.

Najpomembnejši so treningi: »Treninge imamo šestkrat na teden, in sicer skoke, tek, kondicijo in kombinacijo.« Trening za skoke traja poltretjo uro, tekaški trening uro in pol. »Pozimi treniramo v Planici, ker so tam skakalnice in še tekaške proge. Kadar imamo za trening samo tek na smučeh, je lahko trening še kje drugje, ne samo v Planici.«

V A reprezentanci sta dve tekmovalki, poleg Volavškove še Silva Verbič. Obe trenirata še z dvema fantoma iz A reprezentance, Gašperjem Brecljem in Erazmom Stanonikom. »Treningi za nas so izjemno intenzivni. Imamo to srečo, da so odnosi med nami prijateljski. Mi štirje smo namreč približno enako stari, kar pripomore, da smo dobri prijatelji in se dobro razumemo.«

Občutki, ko letiš, so izjemni!

Najdaljši skok Eme Volavšek je bil 125 metrov. Kakšni so občutki na vrhu skakalnice v Planici? »Načeloma nas ni strah, treba se je skoncentrirati, da bo skok čim boljši. Letiš verjetno kakšne tri metre nad tlemi, ti občutki v zraku so zelo dobri, to je poseben užitek, da lahko daleč letiš.«

Življenje 21-letne športnice je povsem podrejeno športu: »Sem študentka prvega letnika anglistike na Filozofski fakulteti. Žal me ni veliko na faksu, ker nimam časa, kot vrhunska športnica imam dovoljeno manjšo prisotnost na vajah,« pojasni Volavškova.

Kakšen je njen običajen vsakdan? »Ko se zbudim, se uredim in pojem zajtrk. Ne me vprašat, česa ne smem jesti, ker imam strogo določeno in omejeno prehrano. Običajno jem mislije z jogurtom.« Po zajtrku se odpelje v Ljubljano, kjer jih pobere trenerski kombi in odpeljejo se v Planico. »V Planici imamo najprej na voljo eno uro, da se ogrejemo. Nato gremo na skakalnico in naredimo pet ali šest skokov. Nato se preoblečemo v tekaško obleko in gremo tečt za poldrugo uro. Spet se preoblečemo in gremo nazaj v Ljubljano. Popoldne je namenjeno kakšni masaži ali opravkom. Ko pridem domov, pojem kosilo.« Od kje črpa toliko energije? »Konec dneva si po vseh treningih utrujen, ampak ne padeš dol. Popoldne je treba še kaj narediti,« pove. Predvsem pa: »Profesionalni športnik nikakor ne more brez pokroviteljev in sponzorjev. Meni morata veliko pomagati starša.«

Tudi počitnice so prilagojene treningom: »Tekme se začnejo decembra in trajajo do marca. Tekme so vsak drugi vikend, najpogosteje je prosta nedelja, ker so tekme največkrat v soboto.« Kakšno pa je življenje vrhunske športnice med marcem in novembrom? »Po koncu sezone imamo dva tedna prosto, ko nimamo treningov. Poleti imamo dva tedna prostega časa avgusta. No, za en teden lahko gremo na morje, en teden pa moramo sami trenirati tek in kondicijo,« pojasni Volavškova.

Želja vsakega športnika so olimpijske igre

Koliko let meni, da bo še tekmovala, Volavškova pravi, da ne more odgovoriti. »To se bo videlo sproti. Seveda je cilj vsake športnice, da bi kdaj nastopila na olimpijskih igrah, ampak teoretično bo morda to možno šele leta 2030.« Ženska nordijska kombinacija namreč na naslednjih olimpijskih igrah, ki bodo 2026 v Milanu in Cortini d'Ampezzo, še ni uvrščena nanje, a pričakovanja, da se bo to zgodilo leta 2030, so velika.

