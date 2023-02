Športna družinica, ki se še ni sončila v medijskih žarometih

Poznate Emo Volavšek, Silvo Verbič in Gašperja Brecla? To so tisti, ki skačejo in tečejo na smučeh. To so nordijski kombinatorci, ki bodo na svetovnem prvenstvu v Planici, ki se je včeraj začelo s slavnostnim odprtjem v Kranjski Gori , skušali opozoriti nase in na šport, ki so mu tako predani.

Ema Volavšek, Silva Verbič in Gašper Brecl niso del družine, ki bi jo povezovale krvne vezi, so pa del družine, ki jo povezujejo skupni interesi. Vsi so člani slovenske reprezentance v nordijski kombinaciji in vsi trije bodo v prihodnjih dneh v Planici skušali doseči rezultat kariere. Slovenske nordijske kombinatorce vodi nekdanji prvi mož slovenske skakalne vrste Goran Janus, ki skrbi tudi za napredek v skokih, nad tekaškim delom pa bdi trener Anže Obreza.

Med slovenskimi kombinatorci vlada dobro vzdušje. Takole so svojega trenerja Gorana Janusa spodbujali na Vršiču. Foto: osebni arhiv

Foto: osebni arhiv

Čeprav prihajajo iz različnih krajev Slovenije – Silva je iz Cerkelj na Gorenjskem, Ema z Vrha nad Želimljami, Gašper pa iz Velenja – so se zaradi skupnega športa, nordijske kombinacije, znašli na isti šoli, Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju, ki je z leti postala šolsko gnezdo velikega dela slovenskih zimskih športnikov. Skakalnice v Skakalnem centru Gorenja Sava so blizu, tek se da trenirati tudi na rolkah ali pa se zapeljejo na Pokljuko.

Silva Verbič – bodoča geografinja, ki se rada zamoti s kvačkanjem in pletenjem

Silva je svojo športno pot začela v Skakalnem klubu Kranj. "Pri desetih letih sem najprej začela trenirati skoke, potem pa smo vsi v klubu do 15. leta sodelovali tudi na tekmah v kombinaciji. Šlo mi je dobro, imela sem se lepo, tudi na smučeh sem rada tekla in ostala v športu, ki združuje oboje," je v pogovoru za Sportal razložila 20-letna športnica.

Silva Verbič Foto: Vid Ponikvar

Ob pripombi, da je iz objav na družbenih omrežjih razbrati, da se v reprezentanci odlično razumejo, je hitro prikimala. "Veliko časa preživimo skupaj, tudi treniramo skupaj. Midve z Emo in trije fantje. Zelo smo povezani, dobro se razumemo. Tudi na pripravah smo skupaj v apartmajih in smo kot ena družina."

Zanimivo je, da Silva v prostem času izredno rada plete in kvačka, kar sta ročni veščini, ki sta med mladimi dandanes prava redkost. "Pletenje in kvačkanje me veselita že od majhnega. Naučila me je sestra, ki prav tako zelo rada kvačka in plete. Iskala sem nekaj, kar bi me razbremenilo telefona ali tablice, nisem želela biti kar naprej na telefonu in tako sem ugotovila, da se lahko zamotim na drugačen način. Na internetu poiščem ideje in jih poskušam uresničiti."

Kvačka tudi za druge? "Da, tudi za Emo sem že nekaj nakvačkala, pa tudi za našo terapevtko, z veseljem bom tudi za preostale, če si bodo tega želeli," je povedala študentka geografije.

Kar zadeva cilje na prihajajočem svetovnem prvenstvu, si želi le, da bi naredila korak naprej. "Letošnja forma ni blesteča, lanska je bila boljša. V skokih imam še veliko manevrskega prostora. Po poletju so se mi podrli, mislim, da tukaj lahko še precej napredujem," razmišlja Verbičeva, ki si želi, da bi nordijskim kombinatorkam leta 2026 vendarle odprli vrata v olimpijsko družino.

Foto: Guliverimage

Za zdaj je namreč predvideno, da bodo olimpijske medalje razdelili samo med moške nordijske kombinatorce, tako kot to počnejo že vse od prvih zimskih olimpijskih iger leta 1934. "Kar zadeva olimpijske igre, se še vedno borimo. Še vedno obstaja minimalna možnost, da bi na igre sprejeli tudi žensko kombinacijo. Vsi se zelo trudimo za to. Imamo spletno peticijo, pred vsako tekmo na startu s palicami oblikujemo črko X, ki označuje besedno zvezo 'No exception' (brez izjem). Olimpijska vrata so tako še vedno nekoliko odprta, odvisno je tudi od letošnje sezone ter svetovnega prvenstva. Bomo videli, držimo pesti," si želi mlada športnica.

Nordijske kombinatorke s postavitvijo palic v obliki črke X (No exception) opozarjajo na krivico, ki se jim godi glede neuvrstitve na olimpijske igre. Foto: Guliverimage

Gašper Brecl – ob usvajanju točk ni pozabil na študijske obveznosti

Tudi Gašper Brecl, ki je letos začel usvajati točke svetovnega pokala, komaj čaka, da se domače prvenstvo začne, po drugi strani pa se ne bi branil še nekaj dodatnih dni za trening, "da bi še nadgradil formo tako v skokih kot v teku".

Športno pot je začel v Velenju. "Takrat smo v klubu imeli močne člane, tako Marjan Jelenko kot Gašper Berlot prihajata iz našega kluba. Po njiju smo se zgledovali in se prepričali o tem, da se tudi v nordijski kombinaciji da dosegati dobre rezultate."

Foto: Nik Moder/Sportida

Gašper je gimnazijo obiskoval v Kranju, tako kot Silva in Ema. "Tam smo se zbrali iz vse Slovenije, skupaj smo trenirali, živeli v internatu, res smo se imeli lepo," nam je povedal Gašper, ki kljub treningom in tekmam veliko časa in pozornosti namenja tudi študiju.

"Končujem dodiplomski študij na ekonomski fakulteti. Vse obveznosti sem že opravil, čakam samo še na rezultate zadnjega izpita, strateški menedžment," je dodal Brecl, ki v prostem času rad spremlja kolesarstvo in plezanje, seveda pa ga zanimajo vsi zimski športi, še posebej skoki in smučarski tek.

Foto: Nik Moder/Sportida

Kar zadeva rezultatske cilje v Planici, si Brecl, sicer brat nekdanje skakalke Jerneje Brecl, ki bo v Planici delala v medijskem središču, želi izboljšati rezultat iz SP v Oberstdorfu leta 2021 (25. mesto). "V skokih (kombinatorci najprej tekmujejo v skokih, sledi tekaški del, op. a.) bi po mojem lahko skočil med prvih deset, potem pa bi se v teku čim bolj potrudil zadržati to mesto. Mislim, da sem se sposoben uvrstiti med najboljših 15," je bil jasen Brecl, ki že težko čaka na trenutek, ko bodo nordijski kombinatorci leteli tudi na letalnici.

"Že lani se je govorilo, da naj bi se to zgodilo letos v Oberstdorfu, vendar se potem za to niso odločili, češ da še ni čas za tak korak. Meni bi bilo to odlično, na letalnici sem že letel kot predtekmovalec. Moj rekord je 208 metrov," je povedal Brecl, ki bo, če bo vse po sreči, na SP nastopil na štirih tekmah – na dveh posamičnih in dveh ekipnih (moški in mešani).

20-letna Ema Volavšek je glavni adut za medaljo v slovenski ekipi za nordijsko kombinacijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ema Volavšek – slovenski kombinatorski as v rokavu

Če Gašper in Silva ne čutita pritiska osvajanja medalje na domačem prvenstvu, pa tega vsekakor občuti Ema Volavšek, trenutno naša najboljša nordijska kombinatorka.

20-letna študentka anglistike je lani poleti zmagala v skupnem seštevku poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji, decembra 2021 pa z 2. mestom na tekmi svetovnega pokala v Ramsauu dosegla največji slovenski uspeh v ženski nordijski kombinaciji, se letos na tekmah redno uvršča med prvih deset.

Žal ji je pred mesecem in pol ponagajalo zdravje. Pojavile so se zoprne težave s hrbtom, vmes je še zbolela. Bolečina jo ovira predvsem pri skokih, zato njene priprave na SP niso bile takšne, kot bi si jih želela. Trenira po prilagojenem programu, in če nekoliko pretiravamo, lahko zapišemo, da je več časa preživela na fizioterapiji kot pa na treningu.

Foto: Guliverimage

"Nisem niti razvijala kondicije niti skakala, ker nismo vedeli, kaj točno je razlog za bolečine, in nismo želeli, da se poškodba poslabša. Do Planice bomo skušali vse skupaj umiriti, da bo bolečina čim manjša, potem pa bomo poškodbo reševali po Planici. Očitno bom morala spremeniti način treninga. Bistvo je, da imam nekoliko zavrteno hrbtenico, in ker smo veliko v počepu, se je to poslabšalo," nam je pojasnila Ema.

Kljub temu ne obupuje, tudi volje ni izgubila. Ravno nasprotno. Domače prvenstvo je le domače prvenstvo. "Kakorkoli, zdaj sem nazaj, vrnila sem se tudi k skokom, pri teku pa s hrbtom nimam nobenih težav, tako da sem vmes vseeno lahko tekla."

Tudi sicer je Ema bolj konkurenčna v teku. "Moji časi v teku so običajno med prvimi tremi, pri skokih pa se vrtim okoli 10. mesta."

Foto: Guliverimage

Prvenstva se veseli, prijatelji in sorodniki so že napovedali svojo udeležbo. "Na treningih sem zdaj skakala bolje in upam, da bom to prenesla na tekmo, za tek pa bomo videli, upam, da mi bo šlo."

Rezultat? "Medalja seveda je nek cilj, a človek nikoli ne ve, kakšen dan ga čaka, ko je to najpomembnejše. Če bi obe disciplini opravila tako, kot je treba, bi se lahko tudi to poklopilo," si želi športnica z Vrha nad Želimljami.

In če Silva rada plete in kvačka, Ema raje bere. "Prebiram večinoma angleške knjige, vse mogoče imam na polici," nam je razkrila.

Nordijska kombinacija je ena najstarejših nordijskih disciplin, v kateri smo tudi Slovenci imeli svoje junake. Roman Perko je leta 1997 postal svetovni mladinski prvak, do enakega uspeha pa je leta 2018 prišel tudi Vid Vrhovnik.

Goran Janus opozarja na problematično točko prehoda iz mladinske v člansko konkurenco

Na koncu smo za rokav pocukali še glavnega trenerja slovenskih nordijcev, ki je zelo ponosen na to, da njegovi tekmovalci skrbijo tudi za šolske obveznosti in razmišljajo o življenju po koncu športne kariere.

Foto: Nik Moder/Sportida

"Nordijska kombinacija je zelo težak šport. Združuje dva povsem različna športa, skoke, kjer moraš biti eksploziven, in smučarski tek, kjer moraš biti vzdržljiv. Če hočeš biti konkurenčen, moraš biti dober v obeh disciplinah, kar nikakor ni lahka naloga. Takoj ko pri enem od teh dveh športov zmanjka, je težko biti uspešen. Nordijska kombinacija je šport, pri katerem si hitro lahko nakopičiš težave," je namignil Janus.

Na SP bodo v nordijski kombinaciji nastopili tri Slovenke in pet Slovencev. Poleg Eme Volavšek in Silve Verbič še mlada Teja Pavec (2007), v moški konkurenci pa bodo nastopili Gašper Brecl, Matic Gerbajs, Matija Zelnik in Matic Hladnik, medtem ko si je Erazem Stanonik v petek huje poškodoval koleno in bo prvenstvo moral spremljati od daleč.

Dekleta bodo nastopila na mali skakalnici (+petkilometrski tek na smučeh) in mešani ekipni tekmi na manjši skakalnici (dve dekleti in dva fanta), fantje pa na mali in veliki skakalnici v posamični kategoriji ter na mešani ekipni tekmi in ekipni tekmi v moški konkurenci na veliki napravi. Slovenija bo prvič po letu 2013, ko je SP gostila dolina di Fiemme, imela dovolj tekmovalcev (4) za ekipno tekmo.

Foto: Nik Moder/Sportida

Kar zadeva možnosti, da bi se tudi kombinatorke končno lahko potegovale za olimpijske medalje, je trenutno težko oceniti, pravi Janus. "V ozadju se sicer kar naprej nekaj dogaja, podpisujejo se peticije, mi je pa res čudno, da ima toliko športov mesto na olimpijskih igrah, potem pa se z žensko kombinacijo dogaja tole. Res je sicer, da je za nami šele tretja sezona svetovnega pokala in da te stvari potekajo počasi, vendar pa upam, da se bo dalo."

Kombinatorci kmalu tudi na letalnici?

Se pa zato več dogaja v moški konkurenci. Kot smo omenili že na začetku prispevka, naj bi nordijski kombinatorci (spet samo moški) kmalu nastopali tudi na letalnici.

"To bi se moralo zgoditi že letos v Oberstdorfu, pa so tekmo tik pred začetkom zimske sezone odpovedali. O tem se veliko govori. Računamo, da se bo to zgodilo že prihodnje leto," pravi Janus, ki je vodenje slovenske reprezentance v nordijski kombinaciji prevzel pred štirimi leti, potem ko je vrsto let vodil skakalce. To je tudi zanj marsikaj spremenilo, tudi glede medijskih zahtev.

"Za zdaj medijskih obveznosti ni toliko, kot jih je bilo v skokih, in moram reči, da mi to veliko bolj ustreza," se nasmehne Janus.

Kaj imajo Skandinavci, česar nimamo Slovenci?

Zanimalo nas je še, kaj imajo dominantnejše nacije v nordijski kombinaciji, česar Slovenija nima.

Janus je bil glede tega jasen: "Zagotovo so precej na boljšem glede opreme, vsaj tekaške. Tri nacije na primer na tekmo pridejo s kamioni, jaz pa pridem s svojim asistentom, s tem, da skrbiva tako za fante kot dekleta. Mislim, da sem s tem dovolj povedal."

Tudi bazen, iz katerega na primer na Norveškem zajemajo kandidate za nordijsko kombinacijo, je neprimerljivo večji, kot je slovenski. "Na Norveškem in v Skandinaviji na splošno že od mladih nog negujejo smučarski tek. Pri njih je tako, da do 15. leta vsi trenirajo tek in skoke, potem pa se specializirajo. To bi morali uvesti tudi pri nas. Tukaj zelo zaostajamo," pravi. "Klubi nimajo niti infrastrukture niti znanja, da bi bila kombinacija lahko zraven. Poleg tega je izjemno pomemba točka prehod iz mladinske v člansko vrsto, ko se kombinatorci zaradi različnih dejavnikov preprosto ne vidijo več v tem. Ni dovolj tekem, nimajo rezultatov, na koncu pa je tako, da se odločijo ali za šolo ali za to, da si poiščejo službo."