Kakšna je končna finančna bilanca nordijskega svetovnega prvenstva v Planici? Organizator sporoča, da pozitivno, vendar s številkami ne razpolaga. "Organizacijsko, promocijsko in po vmesnih poročilih tudi finančno smo postavili visoke standarde in smo z doseženim zadovoljni," sporoča predsednik SZS Enzo Smrekar. Krovna smučarska organizacija je za analizo manjšega zanimanja za obisk po prvenstvu pritegnila ekipo neodvisnih strokovnjakov, ki je pripravila poročilo o dogodku, z vzroki, razlogi in priporočili, a ugotovitev za javnost ni posredovala.

Tri mesece in pol po koncu nordijskega prvenstva v Planici se je sestal organizacijski komite, ki deluje pod okriljem Smučarske zveze Slovenije. "Poleg zgodovinskih športnih, organizacijskih in promocijskih uspehov je prispevalo tudi znatna sredstva za slovenske nordijske discipline," so zapisali v sporočilu za javnost. Za razvoj športnih programov panog za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo ter tek na smučeh je svetovno prvenstvo prispevalo 2.390.000 evrov.

"Poslovni rezultat je nadpovprečno uspešen"

Enzo Smrekar Foto: Grega Valančič/Sportida Člani OK Planica 2023 so se seznanili z vmesnim organizacijskim in finančnim poročilom svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju. "Poslovni rezultat svetovnega prvenstva je skozi prizmo multiplikativnih učinkov nadpovprečno uspešen," trdijo. A javno še naprej ne razpolagajo s podatkom o končni finančni sliki prvenstva, torej o prihodkih in odhodkih. Po koncu prvenstva so trdili, da bodo številke razkrili letos poleti. Zdaj pa: "Delno finančno poročilo vključuje tudi organizacijo mladinskega svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, ki bo potekalo februarja 2024. Končno organizacijsko in finančno poročilo bo tako sledilo po njem, saj predstavlja integralni del organizacije projekta svetovnega prvenstva." A javnost zanima finančna bilanca prvenstva 2023, zato smo organizacijskemu komiteju vprašanje o tem posredovali že zdaj. Odgovor še čakamo.

Številke samo o dosegu na družabnih omrežjih in televiziji

Foto: Vid Ponikvar Številke, ki jih omenjajo, pa so: "Planica je poleg rezultatskega, organizacijskega in finančnega uspeha doživela tudi izjemen promocijski učinek. Na svetovnem spletu in družbenih omrežjih je svetovno prvenstvo tako beležilo več kot 214 milijonov omemb. V neposrednem prenosu v 26 državah sveta ter v informativnih oddajah v dodatnih tridesetih državah so tekmovanja in slika Slovenije s Planico dosegli več kot 400 milijonov televizijskih gledalcev. Izvedenih je bilo več kot 2.085 ur neposrednih prenosov v dvanajstih dneh prvenstva, ki so tudi v zahtevnih vremenskih razmerah delovali brezhibno."

In še o udeležencih: "Svetovno prvenstvo je gostilo 1.707 športnic, športnikov in spremljevalnega osebja ekip iz 68 držav, prvenstvo pa je spremljalo tudi 1.800 medijskih predstavnikov." Pri organizaciji in izvedbi dogodka je sodelovalo 1.700 ljudi, sporočajo. "Od tega skoraj 700 prostovoljcev iz šestnajstih držav. V času prvenstva je bilo prek službe za nastanitve OK Planica v destinaciji Kranjska Gora (od Mojstrane do Rateč) realiziranih 16.630 prenočitev, na Bledu in Lescah 2.425 prenočitev, na območju Trbiža 1.200 prenočitev ter na območju Beljaka in Baškega jezera 4.650 prenočitev. Poleg tega so tekmovalne ekipe, ki so si same rezervirale namestitve, ustvarile še dodatnih 13.542 prenočitev." Gre torej za prenočitve udeležencev in ne navijačev.

Zakaj le 63 tisoč obiskovalcev? Rezultata analize ne podajo.

Foto: Grega Valančič/Sportida Na prizorišču si je tekme ogledalo 63 tisoč obiskovalcev iz 25 držav. Spomnimo, da so si na začetku želeli okoli 150 tisoč navijačev. Naročili so neodvisno raziskavo, zakaj je bilo zanimanje za obisk manjše. Kakšne so bile ugotovitve neodvisnih strokovnjakov (vzroki, razlogi in priporočila), v sporočilu za javnost, prav tako ne navajajo. Zato smo jim posredovali tudi to vprašanje.

Predsednik SZS in OK Planica Enzo Smrekar v sklepni misli prvenstva pravi: "Organizacijsko, promocijsko in po vmesnih poročilih tudi finančno smo postavili visoke standarde in z doseženim smo lahko zadovoljni. Poleg ponovne potrditve, da znamo organizirati velike mednarodne športne prireditve, so po mojem mnenju ključna zapuščina svetovnega prvenstva sredstva za razvoj športnih programov nordijskih disciplin v višini skoraj 2,4 milijona evrov. Z optimizmom tako lahko zremo v prihodnje izzive."