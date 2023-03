Nad Planico padel zastor: "Ob prehodu ciljne črte čutim veliko olajšanje"

Organizatorsko zastavo je predsednik Smučarske zveze Slovenije (SZS) in organizacijskega odbora Planica 2023 Enzo Smrekar predal ekipi Trondheim 2025 z županjo mesta Rito Ottervik na čelu. Smrekar je Trondheimu zaželel veliko uspehov pri organizaciji, ob tem pa se je zahvalil vsem sodelujočim pri izvedbi letošnjega prvenstva.

S tem je padel zastor na največji športni dogodek v Sloveniji letos in največje tekmovanje v zimskih športnih od osamosvojitve. V Planici je v 11 dneh nastopilo okoli 2000 športnikov iz 64 držav, ki so se potegovali za 24 kompletov medalj.

"Ob prehodu ciljne črte čutim veliko olajšanje. Ko smo se podali na to pot pred leti, se nismo niti zavedali, kako obsežen je ta projekt, kaj vse je potrebno za njegovo izvedbo. Že same številke so impresivne: preko 1600 delavcev na prizorišču, preko 100 kamer, 24 tekem ... Takšne izkušnje še nismo imeli, tudi zato je bil to za nas velik zalogaj," je za STA dejal Smrekar.

Vodja organizacije v Planici izrazil zadovoljstvo

Pod črto je vodja organizacije v Planici izrazil zadovoljstvo. "Smo izjemno zadovoljni, ponosni, hkrati pa se je energija sprostila, tako da nastopa tudi malce utrujenosti. A na koncu lahko rečem, da smo optimistični, da z znanjem, izkušnjami, tudi z napakami, iz katerih smo se nekaj naučili, stopamo v prihodnost bolj modri in bolj izkušeni ter pripravljeni na nove izzive," je dodal.

Na slovesnosti v ciljni areni stadiona za smučarski tek sta sodelovala tudi predsednik organizacijskega odbora Trondheima Age Skinstad in član Siri Darell ter namestnik generalnega sekretarja Mednarodne smučarske zveze (Fis) Niklas Carlsson.

"Naš cilj je ustvariti najbolj trajnostno prvenstvo v zgodovini. Želimo si, da bi prvenstvo predstavljalo ljudsko rajanje, skupaj z navijači in poslovnimi partnerji pa si želimo še bolj popularizirati nordijsko smučanje na Norveškem in tudi širše po svetu," je za STA dejal šef trondheimskih organizatorjev Skinstad.

Pri organizaciji dogodka v Planici je od osvojene organizacije leta 2018 sodelovalo več kot 1300 ljudi, pri njegovi izvedbi pa je sodelovalo tudi 1800 prostovoljcev iz 22 držav.

Slovenija do treh odličij

Prvenstvo se je končalo na izjemen način za Slovenijo, saj so njeni smučarski skakalci kraljevali na zadnjih dveh tekmah v tej disciplini. Timi Zajc je v petek osvojil zlato v posamični tekmi na veliki skakalnici, v soboto pa je Slovenija pokorila konkurenco v ekipni tekmi.

To se je poznalo tudi na obisku, ki je v zadnjih treh dneh predstavljal tretjino gledalcev v času prvenstva. Tekme v Planici si je tako od petka do danes po podatkih organizatorjev ogledalo 21.000 ljudi, največ v soboto, ko je v dolino pod Ponce prišlo 9300 obiskovalcev.

Po številu medalj je daleč pred vsemi končala Norveška, ki je na koncu osvojila 27 medalj, od tega 12 zlatih, 10 srebrnih in pet bronastih. Drugo mesto je pripadlo Švedski s štirimi zlatimi, tremi srebrnimi in petimi bronastimi medaljami, tretje pa Nemčiji s tremi zlatimi, šestimi srebrnimi in tremi bronastimi.

Slovenija je z dvema zlatima in eno bronasto medaljo zasedla četrto mesto na lestvici.

