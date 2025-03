Smučarska zveza Slovenija s ponosom sporoča, da je bil njen predsednik Enzo Smrekar imenovan za podpredsednika Mednarodne smučarske zveze (Fis). "To imenovanje predstavlja izjemno priznanje tako za g. Smrekarja kot tudi za Smučarsko zvezo Slovenije, ki s tem utrjuje svojo vlogo ene najvidnejših in najbolj dejavnih nacionalnih zvez v svetovnem smučarskem prostoru," dodaja krovna zveza, ki ima v teh dneh v Planici opravka z enim izmed vrhuncev sezone.

Enzo Smrekar je prvič postal član predsedstva Fisa junija 2021, ponovno pa je bil izvoljen za dveletna mandata nato maja 2022 in junija 2024. To 22-člansko telo sicer sprejema krovne odločitve o delovanju mednarodne zveze.

Devetčlanski izvršni odbor, katerega član je zdaj postal tudi Smrekar, pa ima ključno vlogo pri usmerjanju delovanja te zveze med sejami predsedstva. S članstvom v tem telesu je Slovenija dobila še močnejši glas pri oblikovanju prihodnosti svetovnega smučanja, so zapisali pri SZS.

Skupaj s Smrekarjem so bili za podpredsednike Fis imenovani še Japonec Aki Murasato, Italijan Flavio Roda in Kanadčanka Deidra Dionne. Po oceni SZS to dokazuje zavezanost Fis k mednarodni raznolikosti in vključevanju širokega spektra izkušenj ter znanja v svoje vodstvene strukture.