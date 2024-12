"To je resnično zgodovinski dan za zimske športe"

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je skupaj z nacionalnimi smučarskimi zvezami, med njimi tudi krovno slovensko, dokončala projekt centralizacije pristopov k trženju medijskih in televizijskih pravic do oddajanja tekmovanj najvišjega ranga pod njenim okriljem, so v današnji izjavi za javnost potrdili pri mednarodni federaciji.

Del tega projekta je tudi Smučarska zveza Slovenije (SZS), ki je z mednarodno zvezo podpisala dolgoročno pogodbo o centralizaciji medijskih pravic. Dogovor prinaša pomembne spremembe na področju upravljanja pravic in zagotavljanja televizijske produkcije za tekme svetovnega pokala v Sloveniji, so danes poudarili pri slovenski zvezi.

Dvopartitna pogodba med federacijo Fis in SZS bo veljala od sezone 2026/2027 do sezone 2033/2034 in vključuje vrsto izboljšav, pomembnih za razvoj zimskih športov, predvsem pa določa pravice in obveznosti glede mednarodnih in domačih medijskih pravic ter produkcije.

Strategijo o centralizaciji medijskih pravic so potrdili že na kongresu mednarodne smučarske organizacije leta 2021, leta 2023 se je vodstvo Fisa za njeno realizacijo dogovorilo z agencijo Infront, aprila letos pa je bil ta dogovor in podpis pogodbe potrjen tudi na predsedstvu Fisa. Sledilo je več kot polletno obdobje usklajevanj in pogajanj posameznih nacionalnih zvez s pristojnimi službami in vodstvom mednarodne federacije ter agencijo Infront.

"V tem obdobju je Slovenija igrala vidnejšo vlogo pri zagotavljanju boljših finančnih garancij za nacionalne zveze, ki na letni ravni s prihodki od TV-pravic ne presežejo tri milijone evrov. Finančne garancije so v pogodbah za te nacionalne zveze določene z višjim odstotkom povečanja glede na trenutne vrednosti kot za nacionalne zveze z višjim prihodkom od medijskih pravic," je ob podpisu pogodbe dejal predsednik SZS Enzo Smrekar.

"Poleg garantiranih vrednosti centralizacija prinaša potencial dodatnega dobička, ki se deli med nacionalne zveze glede na dejansko prodajo na trgu in predstavlja pomembno novost pri upravljanju medijskih pravic. Pogodba vključuje dolgoročni koledar alpskega smučanja in smučarskih skokov, ki Sloveniji zagotavlja deset tekem na leto - štiri v alpskem smučanju in šest v smučarskih skokih, kar je več, kot jih imamo v koledarju trenutno," je še poudaril prvi mož slovenske zveze.

Kot je dejal direktor SZS Uroš Zupan, bodo v organizaciji na njihovo pobudo ostala tekmovanja v drugih panogah, ki imajo manjše vrednosti medijskih pravic in niso predmet dolgoročnega koledarja. "Slovenija bo imela pomembno vlogo v novo ustanovljenih telesih Fisa za upravljanje medijskih pravic, kar krepi njen položaj na mednarodnem prizorišču," je poudaril Zupan.

Vse pomembnejše nacionalne smučarske zveze so dosegle dogovor o centralizaciji medijskih pravic, razen avstrijske.

Mednarodne medijske pravice in pravice za prenos vseh tekem svetovnih pokalov pod okriljem Fisa, razen tistih v Avstriji, bo tržil Infront, s katerim so pri Fisu že v začetku tega leta podpisali pogodbo o ekskluzivnem zastopstvu. Projekt zagotavlja povečane prihodke za vse sodelujoče zveze ter večji nadzor nad upravljanjem pravic.

"To je resnično zgodovinski dan za zimske športe," je v izjavi za javnost poudaril predsednik mednarodne zveze Johan Eliasch, ki je že ob svojem imenovanju napovedal, da bo prav centralizacija ključen del njegovega predsedovanja.

"Ta pomemben korak nam bo omogočil, da skupaj razvijemo naš izdelek, povečamo komercialno vrednost naših medijskih sredstev, izboljšamo dostopnost vsebine, razširimo priložnosti za pripovedovanje zgodb, pritegnemo novo občinstvo in na koncu povečamo denarne nagrade za športnike. Napočil je trenutek, ko so zimski športi v celoti stopili v 21. stoletje", je še poudaril Eliasch.