Za konec SP v Planici dvojna norveška zmaga v kraljevski disciplini

Na dirki so nastopili tudi trije Slovenci. Najboljši med njimi je bil Miha Ličef na 39. mestu z zaostankom 10 minut ter 11,3 sekunde, Jošt Mulej je bil 45. (+ 20:08,7), medtem ko Miha Šimenc zaradi preutrujenosti tekme ni končal.

Izidi, smučarski tek, moški, 50 km (klasično):

1. Paal Golberg (Nor) 2:01:30,2 ure

2. Johannes Hösflot Klaebo (Nor) + 1,0

3. William Poromaa (Šve) 1,2

4. Calle Halfvarsson (Šve) 1,6

5. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 6,2

6. Iivo Niskanen (Fin) 9,4

...

39. Miha Ličef (Slo) 10:11,3

45. Jošt Mulej (Slo) 20:08,7

- odstopil:

Miha Šimenc (Slo)