Švedinja v Planici najboljša na 30 km

Švedinja Ebba Andersson, v Planici že zmagovalka tekme v skiatlonu ter dobitnica bronastih medalj na deset kilometrov in v štafeti, je danes že kmalu pokazala, da jo bodo tekmice težko ujele. Že pred polovico tekme je pobegnila, potem pa prednost povečevala in zasledovalkam ni dovolila, da bi razliko bistveno zmanjšale.

Zlato je bilo tako že oddano, na cilju je Švedinja za zmago potrebovala 1:22:18 ure. V boju za drugo in tretje mesto pa so bile večji del tekme Finka Kerttu Niskanen, Švedinja Frida Karlsson, Norvežanka Anne Kjersti Kalvaa, Američanka Rossie Brennan in Švedinja Lihn Svahn. Manj kot pet kilometrov pred ciljem so bile s sicer velikim zaostankom za vodilno še povsem skupaj, ločile so jih manj kot tri sekunde.

Foto: Sportida

V zadnjih kilometrih pa se je nato v tej zasledovalni skupinici odlepila Kalvaa ter si pritekla manjšo prednost. Tik pred ciljem jo je skušala ujeti Karlssonova. A Švedinji je zmanjkalo nekaj metrov, tako da je Norvežanka z zaostankom 53 sekund za najboljšo osvojila srebro, Karlssonova pa je z zaostankom 54,2 sekunde ostala na tretjem mestu. Brez medalje je na četrtem mestu ostala Svahnova (+ 57.7), ki je na koncu za desetinko ugnala peto Američanko Brennanovo.

Neža Žerjav je osvojila 42. mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska tekačica Neža Žerjav je preizkušnjo končala v ozadju. Po polovici je bila na 43. mestu, na cilju pa je končala kot 42., zadnja med tekmovalkami, ki so zmogle celotno razdaljo. Za najhitrejšo je zaostala 18:39,3 minute.

Na SP v tekaškem delu ostaja le še ena tekma, nedeljska moška preizkušnja na 50 km, ki bo obenem tudi zadnje dejanje planiškega tekmovanja.

Izidi, 30 km klasično:

1. Ebba Andersson (Šve) 1:22:18,0

2. Anne Kjersti Kalvaa (Nor) + 53,0

3. Frida Karlsson (Šve) 54,2

4. Lihn Svahn (Šve) 57,7

5. Rossie Brennan (ZDA) 57,8

6. Kerttu Niskanen (Fin) 1:08,2

7. Katharina Hennig (Nem) 2:26,1

8. Teresa Stadlober (Avt) 2:29,5

...

42. Neža Žerjav (Slo) 18:39,3