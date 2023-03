Po nedavnem svetovnem prvenstvu v Oberhofu biatlonska elita nadaljuje s svetovnim pokalom. Danes so se moški pomerili na sprinterski tekmi v Novem Mestu na Češkem in spet so zavladali Norvežani. Ti so zasedli prva štiri mesta, zmagal pa je Johannes Thingnes Boe. Najboljši Slovenec je bil Anton Vidmar na 37. mestu, Jakov Fak pa danes ni startal, spet je zbolel in že odpotoval domov.

Johannes Thingnes Boe je s strelsko ničlo danes za natanko 30 sekund ugnal svojega starejšega brata Tarjeija, tretji je bil Vetje Sjaastad Christiansen (+1:15,2), ki je bil na strelišču enkrat nenatančen. Norveški uspeh je s četrtim mestom dopolnil Endre Stroemsheim (1:17,9), ki mu tudi niti enkart ni bilo treba v kazenski krog.

Najboljši Slovenec je bil danes Anton Vidmar na 37. mestu. Mladi slovenski reprezentant je moram po drugem strelskem postanku dvakrat v kazenski krog, za zmagovalcem pa je zaostal 2:44,5. Alex Cisar je na 41. mestu (2:48,8) za las zgrešil točko svetovnega pokala, pa čeprav je bil le enkrat nenatančen na prvem strelskem postanku, na sobotno zasledovalno tekmo pa se je uvrstil še Rok Tršan (2:55,3), ki je z brezhibnim streljanjem zasedel 45. mesto.

"Ena solidna tekma, ki pa bi bila lahko odlična"

Toni Vidmar: Vsaka napaka se pozna in na koncu je to ena solidna tekma, ki pa bi bila lahko odlična. Foto: Grega Valančič/Sportida "Prvi del je bil odličen. Imel sem dobre smuči in odlično sem se počutil. Tudi leže sem ustrelil ničlo. Poskušal sem vzdrževati ta visok ritem, a nato malce premalo zbranosti stoje. Po prvi napaki se nisem preveč sekiral, a nato zadnji strel oddal prepoceni. Vsaka napaka se pozna in na koncu je to ena solidna tekma, ki pa bi bila lahko odlična," je svoj nastop ocenil Vidmar.

"To tukaj je moje domače občinstvo. Čeprav sem Slovenec in nastopam za Slovenijo, se na Češkem počutim doma. Sem na pol tudi Čeh. Izjemno je bilo startati pred toliko navijači. Na tekmi sem nadaljeval nekako v tem slogu, kot tekmujem to sezono. Na koncu žal en zgrešen strel, kar mi prepričuje do neke boljše uvrstitve. Tek pa je na solidni ravni. Ni bil slab, a tudi ne vrhunski," pa je povedal Cisar, katerega oče je Čeh.

Tršan bi bil lahko še veliko boljši, Dovžan močno razočaran

Rok Tršan po težavah z zlomljeno palico: To mi je pobralo precej moči in nadaljevanje je bilo težko. Foto: Grega Valančič/Sportida Veliko slabše se je odrezal Miha Dovžan, ta je bil dvakrat nenatančen na prvem in enkrat na drugem streljanju, s 3:57,6 zaostanka pa je tekmo končal na 74. mestu.

"Tudi tekaško sem danes začel zelo dobro, a sem nato zlomil palico. Kar nekaj časa sem tekel samo z eno. To mi je pobralo precej moči in nadaljevanje je bilo težko. Na strelišču je bilo zelo dobro, tekaško pa tekmo ne morem oceniti kot najboljšo. S takšnim strelskim rezultatom bi moral biti višje," je bil le delno zadovoljen Tršan, medtem ko Dovžan tudi danes ni imel prav nobenega razloga za dobro voljo. "Danes ne morem biti zadovoljen. Ni bilo tisto, kar znam. Dva zgrešena leže sta dva preveč zame. Že po tem postanku se je tekma nekako že končala, saj vem, da že z dvema zgrešenima streloma ne morem poseči po dobrem rezultatu. Zato tudi pri teku nisem imel več motivacije in rezultat je tak, kot je," je bil razočaran.

Jakov Fak zbolel in že odpotoval domov

Na Moravsko je z reprezentanco odpotoval tudi Jakov Fak, a danes ni tekmoval. Podobno kot drugi najboljši biatlonec sezone, Norvežan Sturla Holm Laegreid, ki je zbolel za covidom. Tudi Fak je zbolel in se že odpravil domov, na Češkem tako ne bo tekmoval.

Jakov Fak je spet zbolel. Foto: Grega Valančič/Sportida

V petek sprinterska tekma čaka še biatlonke, slovenske barve pa bosta branili Anamarija Lampič in Polona Klemenčič. Žive Klemenčič in Lovra Planka na Češkem ni, saj se pripravljata za nastop na mladinskem svetovnem prvenstvu, ki bo potekalo od 4. do 12. marca v Ščučinsku v Kazahstanu.

Glavni trener slovenske vrste Ricco Gross bo moral za nedeljo nekako sestaviti ekipe za tekmi mešanih štafet, s katerima se bo v nedeljo zaključil svetovni pokal v Novem Mestu. To pa je sicer prizorišče naslednje svetovnega prvenstva.

Preberite še: