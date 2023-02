Francoz zaradi preutrujenosti predčasno končal sezono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski biatlonec Emilien Jacquelin je le nekaj dni po tem, ko je v Oberhofu s štafeto osvojil naslov svetovnega prvaka, predčasno sklenil sezono. Na sklepnih tekmah v Novem Mestu, Östersundu in Oslu ne bo nastopil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Rezervoar je prazen. Žalosten, a povsem pomirjen vam sporočam, da je moje sezone konec," je 27-letni Francoz napisal na družbenih omrežjih.

"Zadnji meseci in leta so bili burni. Nikoli si nisem vzel časa in res odklopil od športa ter poslušal sebe," je zapisal Francoz, ki letos ni dosegel pričakovanih izidov. Že pred tem je priznal tudi, da se sooča z mentalnimi težavami.

Jacquelin je blestel na SP 2020 v Anterselvi, kjer je osvojil štiri kolajne, zlato s štafeto in v zasledovanju. Na Pokljuki 2021 je prav tako postal svetovni prvak v zasledovanju.

Letos je bil v uvodu v sezono trikrat na stopničkah, v nadaljevanju pa ni posegal po najvišjih mestih. Na SP v Nemčiji je bil 36. v sprintu 37. na posamični tekmi in 20. na tekmi s skupinskim startom. Z obema štafetama pa je prišel do odličja.

