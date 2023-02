Boe zgrešil 20. tarčo in ostal brez šestega zlata, Cisar še nikoli boljši

Sebastian Samuelsson in Martin Ponsiluoma za dvojno švedsko zmago. Foto: Reuters Šveda Sebastian Samuelsson in Martin Ponsiluoma sta na tekmi s skupinskem štartom (15 km) premagala kralja letošnjega svetovnega prvenstva v biatlonu Johannesa Thingnesa Boeja. Norvežan je zgrešil 20. strel in v zadnjem krogu obeh Švedov ni mogel ujeti in prehiteti. Skupaj je namreč zgrešil kar tri strele in moral tako odteči 450 dodatnih metrov. Že v prvi polovici tekme je tako ves čas lovil vodilne.

Po tretjem streljanju je povedel, a nato je bil usoden zadnji strel. V zadnjem krogu niti ni imel dovolj hitrih smuči. Šveda sta bila hitrejša. V cilju je zaostal 38,8 sekunde. Ponsiluoma je imel dva kazenska kroga, Samuelsson pa je zadel vseh 20 tarč in je tako osvojil svojo prvo zlato kolajno na svetovnih prvenstvih.

Boe je po Francozu Raphaelu Poireeju postal drugi biatlonec s kolajnami v vseh disciplinah na SP. Francozu je to uspelo leta 2004, ko je osvojil pet kolajn, od tega tri zlate, 29-letni Boe pa je v Oberhofu osvojil sedem kolajn, od tega pet zlatih ter po srebro in bron.

Alex Cisar Foto: Reuters Slovenske barve je v deževnem in spomladanskem Orerhofu izvrstno zastopal mladi 23-letni Alex Cisar, ki je bil pred dnevi na individualni tekmi 19., kar je bila njegova najboljša uvrstitev v članski karieri. Zdaj jo je še izboljšal. Znova je zadel 19 od 20 strelov in tekmo končal na 17. mestu.

Zadnje dejanje biatlonskega prvenstva v Nemčiji se začne ob 15.15, ko bo na sporedu ženska tekma s skupinskim štartom s Polono Klemenčič.

SP v biatlonu, Oberhof, skupinski štart (M):



1. Sebastian Samuelsson (Šve) 36:42,8 (0)

2. Martin Ponsiluoma (Šve) +9,6 (2)

3. Johannes Thingnes Boe (Nor) +38,8 (3)

4. Sturla Holm Laegreid (Nor) +55,8 (2)

5. Andrejs Rasturgujevs (Lat) +1:07,3 (3)

6. Quentin Fillon Maillet (Fra) +1:10,9 (2)

7. Sebastian Stalder (Švi) +1:11,1 (0)

8. Fabien Claude (Fra) +1:26,4 (2)

9. Tarjei Boe (Nor) +1:31,2 (4)

10. Tero Seppälä (Fin) +1:31,3 (2)

...

17. Alex Cisar (Slo) +2:03,4 (1)