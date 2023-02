Vetrovna loterija, Boe ostal brez šestega zlata, Slovenci deveti

Biatlonci so se na svetovnem prvenstvu v Oberhofu pomerili za štafetna odličja, pa čeprav je bila tekma sprva zaradi vetra in odjuge vprašljiva. Veter je na strelišču povzročal nemalo težav, tudi na tem prvenstvu premočnim Norvežanom. In tako je Johannes Thingnes Boe na šesti tekmi ostal brez šeste zlate kolajne. Osvojili so drugo mesto. Svetovni prvaki so postali Francozi (en kazenski krog in devet poprav). Bron gre Švedom. Slovenska četverica je osvojila deveto mesto.

Organizatorji svetovnega prvenstva v Nemčiji so v petek sporočili, da sta zaradi slabe vremenske napovedi ogroženi sobotni štafetni preizkušnji. V soboto zjutraj so vendarle sporočili, da tekmi bosta. Posvetovali so se tako z meteorologi kot gozdarskimi strokovnjaki. Zaradi močnih sunkov vetra bi namreč lahko prišlo do lomljenja drevja in zato del proge v gozdu ne bi bil varen za tekmovalce. Vremenska napoved za Oberhof je predvidevala sunke vetra do 85 kilometrov na uro.

The IBU and the organising committee Oberhof 2023 have decided to go ahead with the competition programme on Saturday as scheduled after liaising with the forest authorities and weather experts. #biathlon | #oberhof23 — BMW IBU World Championships Biathlon (@IBU_WC) February 18, 2023

Slovenske barve so zastopali Alex Cisar, Miha Dovžan, Jakov Fak in Toni Vidmar. S skoraj petimi minutami zaostanka so osvojili deveto mesto, proti Romunom je odločal ciljni šprint, kjer pa je Vidmarju zmanjkalo nekaj moči.

Na ženski tekmi, ki se začne ob 15. uri, je kandidatk za najvišja mesta precej. Slovenija se bo predstavila z ekipo Živa Klemenčič, Lena Repinc, Anamarija Lampič in Polona Klemenčič. Prvenstvo se bo končalo v nedeljo s tekmama s skupinskim štartom. Prvič v karieri bosta na tem tekmovanju nastopila tudi Polona Klemenčič in Alex Cisar.