Veter, dež in odjuga ogrožajo finale biatlonskega SP

Vremenska napoved za Oberhof je namreč po informacijah organizatorjev za soboto zelo slaba. Sunki vetra naj bi dosegli hitrost do 85 km/h, obenem pa so napovedane tudi visoke temperature in dež. Zasedanje reprezentanc in vodstva tekmovanja bo v soboto ob 7.30 zjutraj, torej dobre štiri ure pred žensko štafetno preizkušnjo 4 x 6 km (11.45). Moški bodo na 4 x 7,5 km tekmovali ob 15. uri.

Slovenske barve bodo v ženski štafeti zastopale Živa Klemenčič, Lena Repinc, Anamarija Lampič in Polona Klemenčič, v moški pa Alex Cisar, Miha Dovžan, Jakov Fak in Toni Vidmar.

Pogoji so v Oberhofu že v zadnjih dneh precej oteženi. V petek je močno deževalo in pihalo, kar je pustilo posledice na že tako zmehčanih progah. "Varnost naših športnikov in navijačev na tribunah ter tudi na poti do tribun in tekmovališč je naša glavna skrb," je dejal šef organizacijskega odbora Thomas Grellmann.

V Oberhofu so morali sicer že leta 2004 na takratnem SP zaradi goste megle prestaviti moško individualno preizkušnjo. Leta 1999 so v finskem Kontiolahtiju morali za šest dni prestaviti začetek tekmovanj zaradi polarnih razmer do -35 stopinj Celzija. Takrat niso izpeljali vseh tekmovanj, stisnili pa so jih v tri tekmovalne dni. Preostanek bojev za kolajne na SP so takrat izvedli na finalu svetovnega pokala v Oslu. Do te sezone so namreč tekme na SP štele tudi v skupno razvrstitev svetovnega pokala. Zdaj ni več tako.