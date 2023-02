Svetovne prvakinje Italijanke, slovensko čast reševala Polona Klemenčič

Italijanke Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller in Lisa Vittozzi so nove biatlonske svetovne prvakinje v štafeti. Slovenke Živa Klemenčič, Lena Repinc, Anamarija Lampič in Polona Klemenčič so predvsem po zaslugi slednje osvojila 12. mesto.

V težkih razmerah, prireditelji so zaradi toplega vremena in močnih sunkov vetra razmišljali celo o odpovedi, so se pred skoraj 24.000 gledalci najbolje znašle Italijanke.

Zelo dobro se je s favoriziranimi tekmicami najprej merila Comola, izkušena Wierer je nato našim zahodnim sosedam zagotovila vodstvo. Za presenečenje pa je poskrbela Auchentaller, ki je obdržala prvo mesto. V zadnji predaji je Vittozzi nato dobila neposredni dvoboj z nemško šampionko Denise Herrmann Wick za zlato.

Bron so osvojile Švedinje. Francozinje in Norvežanke, ki so sodile v krog kandidatov za odličja, so kolajne zapravile že pred tem s slabim streljanjem.

Slovenke so se rešile pred katastrofo. Mladi Živa Klemenčič in Lena Repinc sta solidno opravili nalogo. Anamarija Lampič je predajo začela na 11. mestu in do prvega strelskega postanka močno znižala zaostanek in se prebila med deseterico.

Vse je kazalo, da je za Slovenijo morda dosegljivo celo sedmo mesto, a je morala Lampič po drugem streljanju kar trikrat v kazenski krog. Na koncu je predala prav na repu karavane na 16. mestu. Z zelo dobro predstavo je Polona Klemenčič ekipo nato pripeljala na 12. mesto.

Svetovno prvenstvo se bo zaključilo jutri s tekmama s skupinskim startom, kjer bosta slovenske barve branila Polona Klemenčič in Alex Cisar.

Izidi: 1. Italija 1:14:39,7 (0+2)

(Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi)

2.Nemčija + 24,7 (0+6)

(Vanessa Voigt, Hanna Kebinger, Sophia Schneider, Denise Herrmann-Wick)

3. Švedska 55,7 (2+11)

(Linn Persson, Anna Magnusson, Elvira Öberg, Hanna Öberg)

4. Francija 1:31,6 (1+12)

5. Avstrija 2:08,0 (0+12)

(Dunja Zdouc, Anna Gandler, Anna Juppe, Lisa Hauser)

6. Norveška 2:20,2 (4+13)

7. Češka 2:45,2 (3+11)

8. Švica 2:45,6 (1+15)

9. Poljska 4:48,9 (0+16)

10. Estonija 5:20,8 (4+11)

...

12. Slovenije 5:38,3 (3+12)

(Živa Klemenčič, Lena Repinc, Anamarija Lampič, Polona Klemenčič)

Preberite še: