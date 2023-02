Zadnja zlata medalja na biatlonskem SP Hanni Oeberg, Polona Klemenčič 19.

Potem ko sta zadnji dan SP na moški tekmi s skupinskim startom za dvojno zmago poskrbela Šveda Sebastian Samuelsson in Martin Ponsiluoma, tretji je bil junak letošnjega SP Norvežan Johannes Thingnes Boe, je tudi na ženski tekmi zlato pripadlo Švedski.

An amazing last loop and Hanna Oeberg who crowns herself Mass Start World Champion! 🥇



What a comeback from Tandrevold to win silver and Simon rounds off her World Champs with bronze! 🥈🥉



What a comeback from Tandrevold to win silver and Simon rounds off her World Champs with bronze! 🥈🥉