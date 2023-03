Drugi biatlonec zime zaradi covida brez tekem v Novem Mestu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šestindvajsetletni Sturla Holm Laegreid je že v domovini, kjer bo čakal na zeleno luč za tekme svetovnega pokala v švedskem Östersundu med devetim in 12. marcem. V domovini so zaradi želodčnih težav ter bolezni dihal ostale tudi tri njegove rojakinje, Ida Lien, Ragnhild Femsteinevik in Juni Arnekleiv.

Laegreid je na nedavnem svetovnem prvenstvu v nemškem Oberstdorfu osvojil tri srebrne in eno bronasto kolajno, na prejšnjem SP na Pokljuki pa je bil kar štirikrat zlat. V tej sezoni zaseda drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala. Z 920 točkami pa precej zaostaja za vodilnim in rojakom Johannesom Thingnesom Böjem (1139 točk).

Tekmovanja na Češkem se bodo začela v četrtek, ko bo ob 16.10 na sporedu moški sprint na 10 km. Na štartu bo pet Slovencev, in sicer Jakov Fak, Alex Cisar, Miha Dovžan, Anton Vidmar in Rok Tršan.