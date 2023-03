Junak Zajc začudeno pogledal trenerja Hrgoto

Ko se je zgodila afera v Planici na domačem svetovnem prvenstvu v poletih leta 2020, je Robert Hrgota postal glavni trener slovenske reprezentance. Ravno Timi Zajc je bil tisti, ki je sprožil plaz, potem ko je izkazal nezadovoljstvo s prvim možem stroke. Zdaj, ko je postal svetovni prvak, se je zahvalil Hrgoti, da je verjel vanj in ga spet vključil v reprezentanco.

Glavni trener Robert Hrgota ima razlog za zadovoljstvo. Danes upa še na eno medaljo. Foto: Grega Valančič/Sportida

V teh dobrih dveh letih so slovenski skakalci osvojili kar nekaj odličij. Ekipna srebrna na olimpijskih igrah, zlata na tekmi mešanih ekip v Pekingu, srebrna Timija Zajca na svetovnem prvenstvu v poletih, zlata ekipna na poletih v Vikersundu, bronasta na tekmi mešanih ekip na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici in zdaj še zlata posamična 22-letnega Zajca v dolini pod Poncami.

Hrgota verjame v slovenske skakalce, verjame v Timija, ki mu je velik izziv naložil že pred začetkom sezone, ko mu je dejal, da od njega pričakuje naslov svetovnega prvaka v Planici. Razumljivo je bil vesel velikega dosežka, predvsem pa pomirjen, ker se na manjši napravi ni izšlo po željah. V nadaljevanju si preberite vprašanja, ki jih je sedma sila v Planici zastavila prvemu možu stroke po sanjskem petkovem razpletu.

Verjetno je bil petkov dan eden najlepših v trenerski karieri?

Nekako smo bili po razočaranju na manjši napravi še bolj motivirani za večjo skakalnico. Vedeli smo, da imamo dva zelo močna fanta, ki lahko posežeta po medaljah. Morda se Anžetu tokrat ni izšlo. Timi je že od prvega skoka deloval suvereno. Imamo zmagovalca svetovnega pokala.

Kaj ste ob njegovih skokih čutili na tribuni?

Po prvi seriji ni naredil takšnega skoka, kot smo si želeli. Bila je manjša napaka. Olajšanje je bilo, da je bil tudi z napako na odskočnem pomolu vsega 0,7 točke za vodilnim. Timi je tudi vedel, kaj mora narediti v drugi seriji. Ostal je zelo miren. Po pogovoru je vedel, kaj mora narediti. Tudi v drugo smo razmišljali, da bi morda spustili zaletno mesto, vendar smo se odločili, da bo skočil z enajstega naleta. Na treningih s tega zaletnega mesta skoči okoli 140 metrov. Skok je bil zelo dober. Morda ne tak kot drugi na treningu, a k sreči dovolj za zmago.

Slovenski junak Timi Zajc je osvojil zlato medaljo na prvenstvu v Planici. Foto: Sportida

Kakšna čustva so bila prisotna?

Predvsem olajšanje. Nekako tempiraš vse, pripravljaš se na ta trenutek in veš, da imaš le eno priložnost. Zelo prijetno je, ko veš, da se vsi trudijo za takšno stvar. Na koncu uspe le enemu. Uspelo je eni majhni Sloveniji na domačem svetovnem prvenstvu, uspelo je Timiju. Lepo je po 32 letih dobiti prvaka na veliki skakalnici. Vesel sem, da se je zbrala velika množica ljudi, ki smo jo prej pogrešali. Očitno je bilo namenjeno, da se tokrat to zgodi. Danes pričakujem, da bo ta zmaga pripeljala še več ljudi in bodo prava podpora našim fantom, ki so sposobni doseči še en velik rezultat.

Timi se vam je po uspehu zahvalil, da ste mu po tisti aferi, ki jo je imel na svetovnem prvenstvu v poletih 2020 v Planici, dali priložnost. Verjetno bi se lahko, malce v šali, zahvalili tudi vi njemu, ker ste takrat postali prvi mož stroke v reprezentanci. Kako gledate njegovo zgodbo?

Timi je v treh letih zelo dozorel. Iz enega zelo prijetnega fanta, željnega uspehov se je prelevil v moža, ki ve, kaj želi, česa je sposoben. Tisti kanček samozavesti, ki mu je manjkal na začetku sezone, je pridobil skozi tekme. V pravem trenutku se je zavedal, česa je sposoben. Ni se pustil motiti. Vedel je, da so to priložnosti, ki jih ne izpustiš iz rok. Vprašanje je, kdaj bo na domačem svetovnem prvenstvu spet možnost zmagati. Nekaj najlepšega je, ko tekmovalec ostane miren. Pripraviš taktiko, verjame vanjo, verjame v strokovno vodstvo in nam ne polepša le dneva, ampak tudi sezono.

Foto: Anže Malovrh/STA

Kje je njegova moč? Očitno je bil pred konkurenco?

S Timijem sva se že pred sezono pogovarjala in sem mu rekel, da pričakujem njegovo zlato medaljo na prvenstvu v Planici. Morda je takrat malce čudno pogledal. Dejal sem mu, da vemo, česa je sposoben. Da vemo, kaj njegovi skoki v Planici pomenijo. Če narediš takšne skoke že takrat, nimaš konkurence tukaj. Morda na začetku sezone še ni verjel. Vendar bolj, kot se je sezona približevala prvenstvu, bolj je zaupal, verjel, da je tega sposoben. Na koncu je zmagal z zelo lepimi skoki. Z manjšimi napakami je postal svetovni prvak za deset točk. To ni kar tako.

Kako nervozni ste bili?

Po prvi seriji sem bil pomirjen, da je bil s takšnim skokom, ki ni bil idealen, tako blizu. Samozavesten sem bil, a nervozen hkrati. Pred Granerudom smo želeli znižati nalet. Vedeli smo, da lahko Timi s tega zaletnega mesta skoči tudi 140 ali več metrov. Nekako smo rekli 140 metrov, telemark in naj bo to dovolj za zmago. 137 metrov je bilo dovolj.

Pred vami je še ekipna tekma. Kako si bodo fantje sledili na skakalnici?

Lovro Kos bo prvi, drugi Žiga Jelar, tretji Timi Zajc in četrti kapetan Anže Lanišek. Imamo štiri zelo močne fante, morda je imel Anže v petek manjše napake. Te ti vzamejo dva, tri metre, vsi pa vemo, kje bi bil, če bi jih dodal. Tega se zaveda in je miren. Dva kapetana imamo, ki lahko naredita razliko in popeljeta ekipo v boj za medaljo.

Foto: Sportida

Kako bi primerjali medaljo z olimpijskimi igrami v Pekingu?

Zlata je zlata. Grenak priokus Petra (Peter Prevc, op. a.), ki je bil četrti v Pekingu, je še vedno boleč. Leta 2020 smo si v Planici začrtali posamični medalji v Pekingu in Planici. Če v Pekingu ni uspelo, je ta zlata toliko bolj pomirjujoča. Zmagati na domačem svetovnem prvenstvu je nekaj posebnega. Poklopilo se je.

Timi je v zadnjih dveh letih pokazal, da je rojen tekmovalec. Kaj mu še manjka, da bo morda napadel tudi poseben izziv, ki sliši na ime veliki kristalni globus za najboljšega v svetovnem pokalu?

Zavedati se moramo, da je Timi star šele 22 let. Če pogledamo dobitnike medalj, je bistveno mlajši. Potrebuje čas. Potrebuje tudi izkušnje, tekme, razočaranja, zadovoljstva, da naredi mozaik vseh čustev. Celotno sezono je funkcioniral na visoki ravni. Ta kanček samozavesti je bil nujen. Zavedanje, česa je sposoben. K sreči je prišla samozavest v pravem času. Od zdaj naprej je lahko zelo pomirjen. Morda se ne zaveda, ampak osvojil je šest medalj na velikih tekmovanjih, od tega dve na nordijskih svetovnih prvenstvih. Ena mu še manjka do našega najboljšega tekmovalca vseh časov Petra (Peter Prevc, op. a.) na nordijskih svetovnih prvenstvih (osvojil jih je tri, op. a.). Danes naj ga izenači, potem pa v prihodnji sezoni povsem mirno nadaljuje.